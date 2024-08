Saiba algumas proibições do casamento de Lucas Rangel e Lucas Bley

O casamento de Lucas Rangel e Lucas Bley está cada vez mais próximo e os convidados já estão repletos de regras para o grande dia

O casamento de Lucas Rangel e Lucas Bley está cada vez mais próximo e os preparativos para o grande dia estão a todo vapor. O casal está se empenhando bastante para que nada dê errado.

Em sua conta no Instagram, Lucas Bley compartilhou um vídeo e revelou algumas coisas que os seus convidados estão proibidos de fazer. A lista vai desde o tipo de roupa até certas atitudes que os convidados não podem ter.

"Coisas que não vão ter no meu casamento. A gente já enviou o dresscode para os convidados. Se alguém parecer com a cor das madrinhas ou de branco, não vai entrar. Meu casamento não vai ter noiva, então não é você que tem que ir de branco para parecer uma. Levar acompanhante. São só 150 convidados, então colabora. Convidado não convida. Não quero no meu dia alguém que eu não conheço. Se só você recebeu o convite, é só você que eu quero lá. Pedido de casamento no meu casamento. Se você ainda não tomou vergonha na cara e não pediu a pessoa amada em casamento, não vai usar o meu casamento para pedir. Investe nesse momento para vocês, não usa o casamento dos outros para querer brilhar mais que os noivos", disse Lucas.

Convite de casamento

Os preparativos para o casamento de Lucas Rangel e Lucas Bley estão a todo vapor e foram compartilhados com os fãs. Rangel mostrou aos seguidores que ele e o noivo foram buscar os convites dos padrinhos e surpreendeu os fãs com o tamanho das caixas que guardavam as peças. Segundo o influencer, cada uma delas comportava apenas um convite.

Nos stories, Lucas exibiu o resultado do carro após guardarem todos os convites, onde ele e Bley ficaram expremidos: "Eis que você busca os convites dos padrinhos do seu casamento e o carro fica assim", escreveu ele. Lucas e Bley se casarão em novembro e garantiram que todas as pessoas presentes fossem familiares e amigos próximos.

Em seguida, Rangel riu muito das especulações de seguidores sobre o como eram os convites: "Vão dar um micro-ondas para cada um?", ironizou uma usuária do Instagram. "Comprou uma air-fryer para cada? Olha o tamanho disso!", surpreendeu-se a outra. "Um frigobar para cada um kkkkk", especulou uma seguidora do casal.