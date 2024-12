Lucas Lucco posta reflexão sobre mensagens de Natal: 'Não irei mandar'

O cantor e ator Lucas Lucco usou as redes sociais nesta terça-feira, 24, para compartilhar uma reflexão sobre o Natal. Veja o que ele disse!

O cantor e ator Lucas Lucco usou as redes sociais nesta terça-feira, 24, para compartilhar uma reflexão sobre o Natal. Nos stories do Instagram, o artista enviou um recado aos amigos e explicou o motivo de não enviar mensagens especiais para ninguém.

Na legenda, escreveu: “Mensagem especial de Natal: Amo vocês”. E desabafou sobre a data: “Já vou avisar a todos os amigos que eu não irei mandar mensagem de Natal para ninguém. Eu morro de preguiça. E outra: Quem é amigo de verdade automaticamente já sabe que eu tô desejando Feliz Natal. Isso é o básico! Feliz aniversário já é algo mais necessário para lembrar".

E continuou: "Agora, Feliz Natal é um negócio universal. Feliz Natal e Feliz Ano Novo já estão incluídos no pacote da amizade. Principalmente amigos igual eu, que não precisa fazer manutenção. Porque pra ter amizade comigo não pode ter manutenção recorrente. É aquilo: se precisar de mim, tô aqui”, revelou o cantor.

Vale lembrar que a expressão “amizades de baixa manutenção” refere-se àquelas relações que não é preciso muito esforço para manter. Em seguida, Lucas Lucco refletiu sobre a data em que se comemora o nascimento de Jesus. “Estive pensando… Hoje em dia, nos influencia mais um ‘ídolo’ que tem milhões de seguidores do que AQUELE ÍDOLO que sempre teve só 12”.

Mais cedo, Lucas Lucco encantou os seguidores ao compartilhar em suas redes sociais um novo registro fofíssimo com o filho, Luca. O pequeno, de 3 anos de vida, é fruto de seu antigo relacionamento com a influenciadora digital e modelo Lorena Carvalho. Em seu perfil oficial no TikTok, Lucas publicou um vídeo divertido mostrando o herdeiro vestindo uma camiseta. Veja aqui!

