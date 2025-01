Lucas Lima compartilha lista de metas para 2025: 'Bora tentar'

O cantor e músico Lucas Lima aproveitou o início de 2025 para compartilhar algumas das metas que traçou para si mesmo. Veja quais são!

O cantor e músico Lucas Lima aproveitou o início de 2025 para compartilhar algumas das metas que traçou para si mesmo. Em uma publicação no feed do Instagram nesta sexta-feira, 3, ele publicou uma lista com suas resoluções de ano novo e também as tarefas não cumpridas de 2024.

"E temos a lista de resoluções pra 2025!!! OUSADA, mas lindona!!!! Coloquei no carrossel as pendências do ano passado, então não vai ser NEM UM POUCO fácil, mas bora tentar! 2025 vai ser LINDO!", escreveu ele na legenda da publicação.

As tarefas não cumpridas de 2024 incluem trabalhar numa cafeteria por um dia, aprender a resolver um cubo mágico, fazer um EP solo, fazer um curso de torra de café e ler 12 peças clássicas. Já as novas metas para 2025 ele pretende aprender a fazer o passinho do piseiro e fazer mais um retiro de yoga.

Além de fazer uma surf trip, pegar ondas pelo menos 12 vezes no ano, sendo delas na companhia de Vitor Kley. E tem também conhecer Fernando de Noronha, Inhotim e um país novo. Focado em atividades físicas, ele pretende realizar 54 práticas de yoga, aprender a fazer o vácuo abdominal e executar 150 treinos de musculação.

Veja a lista completa:

Sonho de infância

No primeiro dia do ano, Lucas Lima compartilhou que realizou um sonho de infância. O artista viajou com seu filho, Theo, fruto do relacionamento com Sandy, para o Egito. Nesta quarta-feira, 1º, os dois passaram o dia visitando as pirâmides e adoraram o passeio.

Tanto que Lima falou sobre a alegria de visitar a região. “2025 começou com sonho de infância realizado no primeiro dia do ano. Nada mal, amiguitos”, disse ele na legenda de uma foto ao lado das pirâmides.

Durante o passeio, ele completou: "Eu já vi muita coisa legal, mas isso é a coisa mais legal que eu já vi na minha vida. Nada te prepara para isso aqui. Meu Deus! Era top 5 das minhas viagens dos sonhos, prometeu tudo e entregou o triplo”.

