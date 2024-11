Lucas Buda revela como organizou pedido de namoro: ‘Queremos ter filhos’

Em entrevista à CARAS Brasil, Lucas Buda abre o jogo sobre filhos com a namorada e revela bastidor de pedido de namoro em hotel

O pedido de namoro de Lucas Buda (30) à Joyce Magalhães, no último dia 10 de novembro, impressionou o público que o acompanhou no BBB 24. Em um quarto hotel em Manaus, cidade no Amazonas em que trabalha em loja própria de semijoias, a empresária foi surpreendida pelo influenciador digital com o pedido oficial de namoro.

Em entrevista à CARAS Brasil, ele conta os bastidores de todo o trabalho que teve para fazer a surpresa. De acordo com o professor, o momento intimista pediu um capricho especial e uma temática ousada como prova do seu amor.

"Quando a gente começou a se encontrar, assim, logo eu percebi que a Joyce ia ser uma pessoa diferente e que eu queria ficar mais perto dela, mais próximo dela. Então eu decidi pedir-lhe namoro. E eu queria que fosse um momento nosso, mais particular, mais intimista, onde a gente pudesse curtir juntos aquele momento. E aí, por isso que eu decidi fazer em uma suíte de um hotel em Manaus pra gente poder realmente passar a noite conversando, falando sobre o futuro e aumentando ali o nosso amor", diz.

"A decoração, escolhi em parceria com uma empresa especializada em surpresas. A gente contactou, a gente escolheu o que ia ter na noite ali. E a gente montou, então, essa surpresa juntos e ela amou. Todo dia que a gente se fala, basicamente, ela fala o quanto que ela ficou feliz de estar naquele momento", revela.

Apesar de o namoro ser recente, ele já pensa em construir uma família com a namorada. O famoso, no entanto, afirma que tem tirado essa fase do relacionamento para aproveitar ao máximo o clima de paixão.

"Sobre filhos, sim. A gente já conversou sobre isso, por incrível que pareça. A gente tem um pouquinho tempo de relacionamento, mas a gente já falou sobre filhos, sobre casamento. A gente pretende, sim, ter filhos. A gente sabe que o momento não é agora porque a gente tá focado na nossa vida profissional. Ela está terminando a faculdade dela de veterinária, ela está focada na loja. Eu estou focado também na minha carreira de criador de conteúdo e buscando oportunidades na TV. Então, neste momento não é, mas também a gente tem que postergar muito. Filhos é uma coisa que tá no nosso horizonte de expectativa", conclui.

