Luana Piovani expõe mudança no cronograma com a família após chuvas no Rio de Janeiro

Luana Piovani precisou mudar os planos que tinha com a família após ser surpreendida por um dia chuvoso no Rio de Janeiro: "Não deu"

Mudança de planos! Nesta sexta-feira, 15, Luana Piovani usou as redes sociais para contar que precisou mudar a programação para este feriado. Ela desembarcou no Rio de Janeiro nesta manhã, mas foi surpreendida por um dia chuvoso.

“Cheguei, coxinha de frango com requeijão na mão e olha a chuva! Poxa, trouxe meu biquíni de lacinho na mala de mão", brincou Luana nos Stories do Instagram.

“Eu tava fazendo a conta de ir pro Leblon com o meu filho, com o Betucho, com a namorada, a Maluzinha. Sentar, ficar ali, tomar um matezinho, comer um biscoitinho Globo... mas não deu. Vamos ter que mudar o programa”, completou a atriz.

Luana Piovani expõe revolta após Pedro Scooby 'furar' compromisso com os filhos

Em outubro, Luana Piovani usou as redes sociais para compartilhar um desabafo após o ex-marido e pai de seus filhos, Pedro Scooby, cancelar um compromisso sem avisar. Nos stories do Instagram, a atriz surgiu revoltada e refletiu sobre a atitude.

"Vamos falar sobre respeito, consideração e amor. Porque amor é um sentimento que tem vários dentro dele para ser considerado amor. Você acha que existe amor sem respeito? Aí não chama amor, chama carinho", iniciou.

Na sequência, ela explicou que o surfista não compareceu, como estava combinado previamente, além de não dar explicações sobre o motivo. "Minha filha chegou azul de vontade de pegar meu celular porque era para o genitor chegar hoje. Já fiquei tensa. A vida é cheia de surpresas e nós tempos muitos compromissos nessa vida de adulto. Podem acontecer muitos imprevistos, coisas podem ser marcadas e desmarcadas. Agora, não vale uma ligação para comunicar a falta do compromisso sendo efetivamente cumprido? Alguém ligou para avisar que não veio? Daqui a pouco chega o outro [filho] do futebol. Mais uma frustração, uma decepção, tristeza e eu vendo meus filhos com essa cara, esse sentimento", disse ela.

"É muito triste e eu sei que deve ter um monte de mulher falando: 'ele vai depois, ele paga pensão, ele vai trabalhar". Que régua baixa. Eu tive que chamar e explicar que não se faz avisando. Ela não pode ter esse tipo de atitude. Toda vez que ela não for cumprir, tem que avisar. Vou ter que passar essa lição ou eles vão naturalizar a falta de comprometimento e de satisfação, como se o mundo girasse em torno do umbigo dos que não cumprem o que prometem", prosseguiu Piovani.

No final da declaração, a atriz ironizou o comportamento de Pedro Scooby. "Tão divertido, ama tanto essas crianças. Pra mim, amor é um bocado de coisa junta. É cuidar de longe. Aliás, Lacan explicou que amar é dar o que não se tem. Eu venho aqui dividir com vocês isso porque não tenho medo de mordaça. Até porque eu estou com a voz do povo porque não minto. Segue sem aprender, sem amadurecer, sem respeitar o seu semelhante. Tem consideração? Não tem", ressaltou.

Vale lembrar que, juntos, Luana Piovani e Pedro Scooby são pais de Dom, de 12 anos, e dos gêmeos, Liz e Bem, de 8.