Luan Santana e Jade Magalhães: O que se pode aprender com casal que viveu altos e baixos?

Juntos desde o início deste ano, Luan Santana e Jade Magalhães anunciaram a gravidez do primeiro filho nesta segunda-feira, 22

Luan Santana (33) surpreendeu os fãs nesta segunda-feira, 22, ao anunciar que se tornará pai. O cantor reatou com Jade Magalhães (31) no início deste ano e, agora, os dois esperam o nascimento do primeiro bebê. O casal, que superou diversos altos e baixos, se tornou inspiração nas redes sociais para aprendizados na vida romântica.

Os dois se conheceram em 2008 nos bastidores de um show do cantor e, alguns meses após especulações, assumiram o namoro publicamente. Eles continuaram o namoro, entre idas e vindas, até 2019, quando Luan Santana surpreendeu a amada com um pedido de casamento, durante um passeio de balão .

No entanto, o casal colocou um fim na relação no ano de 2020. Pouco tempo depois, o artista engatou um namoro com Izabela Cunha, de quem também ficou noivo, porém, em 2023, terminou a relação. Foi no início deste ano que voltaram a circular rumores de que os dois estariam juntos novamente e, algumas semanas depois, eles assumiram que tinham reatado.

Leia também: Luan Santana comemorou em segredo antes de anunciar gravidez: 'Bebê'

O anúncio da gravidez fez com que fãs e internautas vibrassem com a reconciliação do casal. Para muitos, a relação dos dois ensina sobre o amor verdadeiro. "Eu vi o início do relacionamento deles, idas e vindas e mais milhões de idas e vindas. Vimos uma reconciliação depois de quatro anos, um noivado e agora um filho. Luan Santana vai ser pai, e vai ser pai de um filho do amor da vida dele, Jade Magalhães. O amor é lindo", escreveu um internauta.

Eu vi o início do relacionamento deles, idas e vindas e mais milhões de idas e vindas. Vimos uma reconciliação depois de quatro anos, um noivado e agora UM FILHO. Luan Santana vai ser pai, vai ser pai de um filho do amor da vida dele, Jade Magalhães. O AMOR É LINDO 😭❤️ pic.twitter.com/VkYO9s92WF — karina 🌙 (@thelscientist) July 23, 2024

"Eles cresceram juntos. Ela viu ele se tornar o Luan Santana. Conheceram juntos o amor. Noivaram. Separaram. Tantas fases e versões de cada um. Agora, na melhor fase dos dois, se reencontraram para viver e construir uma família. Sempre foi ela. E só podia ser com ela", vibrou outro.

cresceram juntos. ela viu ele se tornar o luan santana. conheceram juntos o amor. noivaram. separaram. tantas fases e versões de cada um. agora, na melhor fase dos dois, se reencontraram para viver e construir uma família. sempre foi ela. e só podia ser com ela! 🥹 pic.twitter.com/GBIrG7A07N — baby magalhaes santana (@reignluade) July 23, 2024

"Eu amo gravidez, mas, a gravidez da Jade com o Luan Santana está no auge das minhas histórias de amor preferidas. Vai ser lindo, já está lindo. Essa criança vai ser muito amada, assim como esse casal já é", completou outra internauta. "Luan e Jade são a prova viva que quando tem que ser vai ser, não adianta o fandom inteiro conspirar contra, ela sempre foi o amor da vida dele", disse ainda uma quarta.

EU AMO GRAVIDEZ

MAS A GRAVIDEZ DA JADE COM O LUAN SANTANA tá no auge das minhas histórias de amor preferidas!



Vai ser lindo

Já tá lindo

Essa criança vai ser muito amada, assim como esse casal já é



Que Deus os abençoe — Sté.Campeã.De.Tudo • ²³•⁰⁵ 8:57 (@Stepss_su) July 23, 2024

luan e jade são a prova viva que quando tem que ser vai ser, não adianta o fandom inteiro conspirar contra, ela sempre foi o amor da vida dele. — nat baby bieber is coming (@hbituall) July 22, 2024

CONFIRA O ANÚNCIO DA GRAVIDEZ DE JADE MAGALHÃES, FEITO POR LUAN SANTANA: