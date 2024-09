Lorena Maria curte passeio de biquíni e exibe barriguinha da gravidez

Grávida de Mc Daniel, Lorena Maria curtiu um passeio de lancha e fez questão de exibir a barriguinha já saliente da gravidez

Em suas redes sociais, Lorena Maria sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dois milhões de seguidores. A digital influencer está à espera do primeiro filho, um menino, fruto do seu relacionamento com Mc Daniel.

Neste domingo, 1º, a famosa aproveitou o dia de sol para curtir um passeio de lancha com o namorado. Em seu Instagram Stories, Lorena, que usava um biquíni branco, fez questão de filmar e mostrar a barriguinha já saliente da gravidez.

Recentemente, em entrevista para a Quem, ela admitiu que demorou um tempo para se acostumar à ideia de ser mãe. "Fiquei bem desesperada, mas depois fiquei melhor, porque a família é muito acolhedora, ele também, a família toda me tratou super bem. No início, foi muito difícil, mas agora estou super feliz", afirmou.

Lorena Maria rebate acusações

Lorena Maria fez um breve desabafo com seguidores após dar sua primeira entrevista, desde que assumiu o namoro com o MC Daniel e anunciou a gravidez. A influenciadora e empresária decidiu rebater alguns cometários que a apontaram como arrogante pelo tom das respostas, o que Lorena apontou como uma má interpretação de internautas.

A influencer começou explicando aos seguidores que a entrevista, cedida a Quem, foi muito positiva e que foi muito bem tratada pelas repórteres que conversaram com ela: "As meninas que entrevistaram foram maravilhosas. Pensei que eu tinha ido bem, só que, algumas pessoas que estavam com ranço, falaram que eu fui insuportável e antipática, porque eu não fui alegre, como sou aqui. Meus seguidores antigos, inclusive, estão super preocupados", esclareceu ela.

Lorena confessou que ainda se sente um pouco insegura de conversar com a mídia, em decorrência do hate que tem recebido nas redes sociais, em alguns casos, os ataques ultrapassaram os limites de críticas negativas e se tornaram comentários racistas.

"Eu realmente estou diferente. Estou na defensiva porque não sei o que posso ou não posso falar. Até as coisas boas que eu falo são invertidas e cada vez aumentam mais os haters. Fico na defensiva mesmo, não tem outro jeito. Dói, principalmente para uma pessoas que está passando por esse momento grávida", desabafou Lorena com a voz embargada.

Em seguida, a influenciadora contou que ainda perde o jeito quando é abordada para entrevistas: "Eu aceitei essa entrevista para não ser chata, mas eu estava com medo, estou com muito medo de tudo. É por causa dos haters, da humilhação. Mas eu sou forte... Vai passar, eu vou passar por isso. A entrevista foi linda e eu amei", pontuou ainda.