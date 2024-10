Lisa Marie Presley relembra morte do pai, Elvis Presley, em novo livro

Lisa Marie Presley ainda escreveu em nova autobiografia póstuma que pior pesadelo foi estar 'presa' à mãe depois de perder o pai: 'Golpe duplo'

Em nova autobiografia póstuma de Lisa Marie Presley, intitulada "From Here To the Great Unknown", que a herdeira de de Elvis Presley, deixou um livro de memórias escrito antes de sua morte no ano de 2023. A cantora deu mais detalhes do momento em que viu seu pai, o rei do rock, morto no chão da mansão Graceland.

O cantor morreu no dia 16 de agosto de 1977 em casa, vítima de um ataque cardíaco, em Memphis. Ao acordar naquele dia, Lisa Marie, que tinha apenas nove anos na época, conta sentiu que algo estava errado e correu para o quarto de seu pai, mas foi parada por Joe Esposito, antigo empresário e amigo de Elvis.

Ela, então, correu para o banheiro dele e viu o pai caído no chão. “Tentei correr até ele, mas alguém me agarrou e me puxou de volta”. Enquanto o astro da música era levado de maca para fora da residência, Lisa lembra de ter gritado que precisava do pai.

"Comecei a chutar e socar quem quer que estivesse me segurando, tentando fugir deles, mas eles não me deixavam ir", diz trecho do livro. Ela também admite que ficou feliz por não ter visto o rosto do cantor, o que a teria traumatizado ainda mais.

Ela ainda conta que quando viu seu pai deitado no caixão foi o momento em que percebeu que só teria a sua mãe, Priscilla. “Eu fui até onde ele estava deitado no caixão, só para estar com ele, para tocar seu rosto e segurar sua mão, para falar com ele. Eu perguntei a ele, 'Por que isso está acontecendo? Por que você está fazendo isso?'”.

“Essa foi a primeira vez que realmente senti a perda — obviamente pela morte do meu pai, mas mais do que tudo, senti que estava presa a essa mulher”, ela escreve. “Foi um golpe duplo. Ele está morto e agora estou presa a ela”.

Lisa Marie Presley manteve o corpo do filho morto no gelo por dois meses

Entre todas as revelações chocantes feitas no livro, uma das mais surpreendentes é sobre a morte de Benjamin Keough, filho de Lisa Marie. O rapaz morreu aos 27 anos no ano de 2020 após tirar a própria vida. Com a notícia da morte do filho, Lisa Marie teve uma atitude surpreendente: Ela decidiu conservar o corpo do filho em casa.