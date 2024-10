Lisa Marie Presley manteve o corpo do filho morto no gelo por dois meses

Entenda o motivo para Lisa Marie Presley ter mantido o corpo do filho morto em sua casa e conservado no gelo por dois meses antes de sepultá-lo

Filha de Elvis Presley, Lisa Marie Presley deixou um livro de memórias escrito antes de sua morte no ano de 2023. A publicação acaba de ser lançada e trouxe à tona histórias da intimidade da família. Inclusive, uma das mais surpreendentes é sobre a morte de Benjamin Keough, filho de Lisa Marie.

O rapaz morreu aos 27 anos no ano de 2020 após tirar a própria vida. Com a notícia da morte do filho, Lisa Marie teve uma atitude surpreendente: Ela decidiu conservar o corpo do filho em casa. De acordo com um trecho do livro From Here to the Great Unknown, ela conta que resolveu ter mais tempo para dizer adeus para o filho e preparou tudo para tê-lo em casa.

Com o apoio de uma funerária, Lisa Marie manteve o corpo do filho em gelo seco por dois meses em um quarto separado de sua casa. O local tinha a temperatura de 12 graus celsius e foi usado para que ela velasse o corpo do filho por mais tempo. “Não existe nenhuma lei no estado da Califórnia que determine que você deva enterrar alguém imediatamente”, disse ela.

Inclusive, o tempo de dois meses foi necessário para Lisa escolher onde queria enterrar o filho. Por fim, ela decidiu sepultá-lo em Graceland, ao lado do corpo de Elvis Presley. “Eu me acostumei tanto com ele, cuidando dele e mantendo-o lá. Acho que qualquer pessoa ficaria assustada em ter seu filho daquele jeito. Eu me senti tão feliz por ter uma forma de ainda poder cuidar dele, adiar um pouco mais para que eu pudesse ficar bem em colocá-lo para descansar”, escreveu ela.

O enterro de Benjamin só aconteceu depois que Lisa Marie e sua filha, Riley, sentiram algo diferente. Um dia, as duas decidiram fazer tatuagens em homenagem ao jovem morto. Logo depois, elas começaram a sentir que era a hora de dar adeus. “Todas nós recebemos essa vibração do meu irmão, de que ele não queria mais seu corpo nesta casa. Parecia que ele dizia: ‘Gente, isso está ficando estranho’. Até minha mãe disse que podia senti-lo falando com ela, dizendo: ‘Isso é uma loucura, mãe, o que você está fazendo?’”, escreveu a jovem.

Vale lembrar que Lisa Marie Presley morreu aos 54 anos, três anos após a morte do filho. Ela teve complicações de uma obstrução no intestino delgado e não resistiu.

A disputa pela herança de Lisa Marie Presley

Após a morte de Lisa Marie Presley, a família disputou a herança dela, que era a única filha de Elvis Presley. A mãe dela, Priscilla Presley, de 77 anos, tentou ter o controle de toda a herança da filha em nome da neta, Riley Keough. Porém, os amigos mais íntimos defendiam que Lisa Marie desejava que o controle de sua fortuna fosse feito pelo ex-marido em nome da filha. O caso foi parar na justiça.

A família entrou em acordo em junho deste ano, quando o ex-marido de Lisa Marie se tornou o administrador da herança dela e pagou US$ 1 milhão para Priscilla Presley, mais os honorários dos advogados, sendo cerca de US$ 400 mil.