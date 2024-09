Filha revela qual a verdadeira causa da morte de Lisa Marie Presley

Única filha de Elvis Presley, Lisa Marie Presley faleceu em janeiro de 2023; Riley Keough, está lançando um livro e conto mais sobre

Riley Keough acredita que sua mãe, Lisa Marie Presley, já havia partido muito antes de falecer em 2023 devido aos efeitos colaterais de uma cirurgia. A atriz falou recentemente sobre o que ela acha que realmente matou sua mãe, e não é algo que alguém encontraria em um relatório de autópsia.

Em uma entrevista à revista “People”, ela afirma que Lisa nunca conseguiu lidar com o suicidio de seu filho, o cantor Benjamin Keough (1992-2020). "Minha mãe tentou o máximo que pôde para encontrar forças para mim e minhas irmãs mais novas depois que Ben morreu, mas sabíamos quanta dor ela estava sentindo. Minha mãe morreu fisicamente devido aos efeitos posteriores da cirurgia, mas todos sabíamos que ela morreu de coração partido", começou.

Lisa faleceu menos de três anos após a morte de seu amado filho devido a uma "obstrução do intestino delgado que se desenvolveu após ela ter passado por uma cirurgia bariátrica vários anos antes". Em 2022, Lisa Marie disse à “People” que ela nunca superaria a morte trágica de seu filho, mas estava determinada (junto com a filha Riley) a ajudar outras pessoas que lutam com sua saúde mental.

Riley está representando o legado de Lisa e vai lançar o livro 'From Here to the Great Unknown' (‘Daqui para o grande desconhecido’, em tradução livre). A obra é uma autobiografia que Lisa Marie começou, mas nunca conseguiu terminar e agora foi encerrada por sua filha. O livro tem lançamento marcado para 8 de outubro.

A disputa pela herança de Lisa Marie Presley

Após a morte de Lisa Marie Presley, a família disputou a herança dela, que era a única filha de Elvis Presley. A mãe dela, Priscilla Presley, de 77 anos, tentou ter o controle de toda a herança da filha em nome da neta, Riley Keough. Porém, os amigos mais íntimos defendiam que Lisa Marie desejava que o controle de sua fortuna fosse feito pelo ex-marido em nome da filha. O caso foi parar na justiça.

A família entrou em acordo em junho deste ano, quando o ex-marido de Lisa Marie se tornou o administrador da herança dela e pagou US$ 1 milhão para Priscilla Presley, mais os honorários dos advogados, sendo cerca de US$ 400 mil.