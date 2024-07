A cantora Lexa e sua mãe, Darlin Ferrattry, participaram do programa Surubaum, comandado por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso

A cantora Lexa e sua mãe, Darlin Ferrattry, participaram do programa Surubaum, comandado por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, e disponibilizado nesta terça-feira (30) no YouTube. Durante o papo, as duas falaram sobre suas vidas íntimas.

A empresária foi questionada se já participou de uma suruba. "A gente não tem isso quando a gente está nos 17. Foi na praia. Não troquei nada, filha. Fiz ali na praia, com todo mundo vendo, e só. Foi antes do teu pai. Eu tive uma vida antes [dos meus filhos nascerem]", confessou ela, que deixou a filha espantada.

Já a cantora respondeu que nunca participou de algo assim. "Eu tô bem. Eu acho que eu sentiria ciúmes se eu expandisse mais". Bem humorada, Lexa brincou com o apelido de "sapequinha", originado pelo hit homônimo, e disse que sua mãe é a "sapecona".

E a empresária lembrou detalhes da concepção da cantora."Era muito sozinha, eu comigo mesma. Precisava ter alguém que amasse e que sentisse o mesmo por mim", disse ela, que completou: . "Fui determinada a ter um filho. Não interessava de quem. Foi tudo nesse dia", lembrou, acrescentando que o escolhido foi um cobrador de ônibus.

"Não sei das histórias da minha mãe, mas ela fala que fui feita no chão, ouvindo Raça Negra", completou Lexa, que foi corrigida pela mãe. "Raça Negra, não, Só Pra Contrariar". E detalhou seu relacionamento com o homem: "Eu fiquei com ele um tempinho e depois mandei correr".

Ivete Sangalo expõe saia justa com mãe de Lexa: "Um mês pedindo desculpa"

Recentemente, a cantora Ivete Sangalo esteve no programa Que História é Essa, Porchat e relembrou momentos marcantes de sua carreira. Durante o papo, a baiana deu detalhes de uma saia justa que passou ao esquecer o nome da mãe de Lexa.

O episódio aconteceu enquanto Ivete comandava o programa Música Boa, no canal pago Multishow. “Todo dia era um convidado diferente, eu não conhecia Lexa. Sabia dela, que era famosa e tal. A primeira cagada foi errar a pronúncia do nome dela. Pedro, diretor, me explicou”, iniciou.

A cantora explicou que, durante uma conversa com Lexa, a artista falou sobre a admiração de sua mãe e combinaram de mandar um beijo para Darlin, mãe da funkeira. Contudo, durante o programa ao vivo, Ivete sofreu um lapso de memória. “Lexa, essa maravilhosa vai cantar comigo e eu vou mandar um beijo muito carinhoso..'”, relembrou a cantora ao anunciar a convidada.

Mas ela se deu conta que não se lembrava do nome de Darlin. “Começa com D e é em inglês”, disse a baiana sobre o que pensou para tentar lembrar. Por fim, Lexa falou o nome de sua mãe.