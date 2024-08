Lexa relata briga da mãe com Mbappé durante festa de Neymar Jr: 'Pisou no meu pé!'

Durante uma festa na casa de Neymar Jr, em Paris, Lexa ficou envergonhada ao ver a mãe brigando com o jogador Kylian Mbappé

Nesta quarta-feira (7), Lexa revelou um acontecimento inusitado que aconteceu com ela durante uma festa de Halloween na casa de Neymar Jr, quando o atleta ainda morava na França. Segundo a cantora, ela encontrou a mãe, Darlin Ferrattry brigando com alguém no bar do local e ficou bastante envergonhada quando viu que a empresária discutia com Kylian Mbappé, ícone do futebol francês.

"O Neymar fez uma festa de Halloween, em Paris, e deixou eu levar todo mundo. Quem conhece a minha mãe sabe que ela é uma pecinha única no mundo. Perto da minha mãe, eu sou muito racional", contou Lexa, em entrevista a Ed Gama, no talk show Papo de Merd@.

A princípio, a cantora disse que não conseguiu ver como quem Darlin tinha brigado por causa das fantasias usadas pelos convidados, mas sabia que o conflito era intenso: "Minha mãe falava: 'Não sei o que... Presta atenção', porque ela é assim, sai do Brasil e quer que todo mundo fale em português".

Lexa disse que se meteu no conflito para acalmar a empresária e pergunto a ela o que aconteceu. Segundo Darlin, "aquele menino" havia pisado no pé dela e foi somente depois disso que Lexa se deu conta de quem era o atleta: "Eu falei para ela parar pelo amor de Deus. E ele pediu desculpas para ela. Expliquei e ela disse: 'Ah tá, que menino mal educado!", relembrou a artista.

Lexa revela o que causaria término entre ela e Ricardo Vianna

Recentemente, a cantora contou o que poderia estremecer a sua relação com o namorado, Ricardo Vianna. Segundo Lexa, ela não ficaria bem se soubesse que o namorado iria entrar em um reality show e terminaria o namoro: "Não tem condição. Separação na hora. Ai, entrou no reality? Vai lá, um prazerzão te conhecer. Obrigada, viu? Não tem condição".