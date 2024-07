Mãe de Lexa posta stories embriagada e web comenta: "Misericórdia"

No Instagram, Darlin Ferrattry, mãe da cantora Lexa, chocou a web ao publicar vídeos sensuais após passar da conta na bebida alcoólica

Na madrugada desta quinta-feira, 18, a empresária Darlin Ferrattry (45), mãe da cantora Lexa (29), virou assunto em várias redes sociais depois de publicar alguns vídeos reveladores nos stories do Instagram. A mãe da cantora estava alcoolizada e, na sequência de publicações, fez movimentos sensuais, abaixou a blusa e exibiu uma parte considerável dos seios aos seus seguidores.

Em um dos vídeos, que ficou disponível no perfil de Darlin algumas horas após o ocorrido, ela chegou a deixar a calcinha à mostra enquanto dançava funk. No momento em que o conteúdo foi postado, a empresária não estava sozinha. Pelo menos uma amiga estava no ambiente e foi gravada pela empresária dançando com o bumbum próximo ao rosto dela: "E essa bunda toda na minha cara, o que eu faço", soltou na publicação.

Em outro vídeo da sequência, Dalin passou a mão por dentro da blusa, movimento feito para evidenciar os seios e escreveu “Louca em você”. Muito embriagada, a mulher até sugeriu uma suruba com os amigos.

Durante a madrugada, a publicação foi amplamente divulgada nas redes sociais e os internautas se dividiram na opinião: a maioria achou a situação engraçada, mas alguns chegaram a insinuar que o conteúdo era uma falta de vergonha.

Depois da repercussão, a mãe de Lexa fez uma nova postagem esclarecendo o ocorrido: Darlin explicou que bebeu além da conta e estava apenas se divertindo com alguns amigos. Também no Instagram, ela escreveu: "Pessoa que bebe demais, se ferra no dia seguinte, gente eu escrevi um lance, mas é um programa que eu participei de tv, tá, beijos. Recebi meus compadres aqui em casa, não teve suruba não".

Apesar de os vídeos não estarem mais disponíveis no perfil da empresária, o conteúdo foi gravado por usuários e pode ser encontrado em outras redes sociais, como o X (antigo Twitter):