Leticia Birkheuer rebate críticas a sua aparência: 'Todo mundo envelhece'

A atriz e modelo Leticia Birkheuer teve a sua aparência criticada e fez questão de responder as críticas e rebater o etarismo

Nesta sexta-feira, 13, Leticia Birkheuer usou suas redes sociais para rebater alguns comentários negativos sobre sua aparência. A atriz de 46 anos compartilhou um vídeo em sua conta no TikTok e afirmou que lida bem com o envelhecimento.

"Oi gente, tudo bem? Estou gravando esse vídeo porque eu fiz um vídeo aqui na casa da minha mãe mostrando o amanhececer com os passarinhos, e eu vi que teve muitas críticas a respeito de eu estar envelhecendo. Para aquelas pessoas que disseram que eu estou envelhecendo, pois é, todo mundo envelhece. Só não envelhece quem morre", disse ela, rebatendo o etarismo dos internautas.

A famosa ainda fez questão de listar os procedimentos que faz no rosto. "Eu faço botox, uma vez por ano. Faço bioestimulador de colágeno e luz pulsada. São as únicas coisas que faço no rosto, está bom? Não tenho nenhum preenchimento aqui".

A única cirurgia realizada por Leticia foi uma operação nas pálpebras em 2022. "Eu sou muito branca, e meus olhos estavam caindo um pouquinho, então tirei [a pele]. Acho que me deu um ar até mais jovem. Em algum ponto da vida, todo mundo vai ter que fazer uma cirurgia plástica, e eu já fiz a minha primeira no rosto e achei que ficou bom", afirmou.

Por fim, ela ressaltou que se dá muito bem com o que vê no espelho. "Para mim, estou bem. Tenho 46 anos e não acho que estou velha nem feia. Mas para quem acha, cada um tem sua opinião, não é mesmo? Por acaso, eu estou sem maquiagem nenhuma, só protetor solar, que tem um pouquinho de cor. Nem batom estou usando hoje, então vocês podem analisar mais claramente o que acham agora. Beijos", finalizou.

Leticia começou sua carreira como modelo e estreou como atriz em 2005. O último trabalho da artista na TV foi em 2015, quando interpretou Monique em Malhação: Seu Lugar No Mundo, novela da Rede Globo.

Opinião

A atriz Leticia Birkheuer usou as redes sociais para compartilhar um breve desabafo a respeito das mudanças realizadas nos últimos anos na dramaturgia brasileira. Em uma sequência de vídeos, a artista deu sua opinião a respeito do aumento de influenciadores digitais nas telinhas.

Através de seus stories no Instagram, Leticia criticou a maneira como os novos atores são escalados para estrear em produções atualmente. "Estava lendo uma reportagem aqui que diz que o cinema e a TV cada vez mais estão buscando atores que tem um número maior de seguidores. Fico me perguntando, não deveria ser o talento que conta nessa hora para um produtor fazer um casting?", iniciou ela.

"No teatro não tem isso porque no teatro é de verdade. É ao vivo, ou você é bom ator ou não consegue fazer. Por isso vejo cada vez mais bons atores fazerem teatro. Já na televisão e no cinema a gente tem visto pessoas trabalhando que não tem muito talento, né… Será que elas estão ali porque tem grande número de seguidores e o talento fica a desejar?", completou.