Leonardo chama atenção ao entrar 'armado' em seu jatinho: ‘Calma, bonitão’

Leonardo causa nas redes sociais ao aparecer entrando 'armado' em seu jatinho e recebe mensagens de amigos como Gusttavo Lima

Na última terça-feira, 30, Leonardo chamou a atenção dos seguidores ao mostrar que entrou em seu jatinho 'armado'. Em suas redes sociais, o cantor revelou que estava a caminho de sua fazenda e surgiu no avião com o que parecia ser um conjunto de facas. O post gerou repercussão e recebeu mensagens de amigos, incluindo Gusttavo Lima.

Através de seu perfil no Instagram, Leonardo publicou fotos em que aparece subindo a escada para entrar em seu jatinho. No bolso traseiro de sua calça jeans, o cantor sertanejo estava carregando um item curioso. Apesar de alguns seguidores sugerirem que se tratava de vacinas para gado, muitos também identificaram como um kit de facas.

“Só eu que dei zoom pra ver o que ele está levando nas costas? Não consegui saber o que é”, uma admiradora perguntou nos comentários e recebeu respostas dos seguidores: “Não faço ideia do que é”, disse uma. “Pistola de vacinação para gados”, opinou outra. “É faca”; comentou mais um. “Certeza que é faca”, disse outro. "Faca pro churrasco mais tarde", disse outra.

Leonardo chama atenção ao entrar em seu jatinho com item inusitado - Reprodução/Instagram

Sem revelar muitos detalhes na legenda, Leonardo contou que estava chegando em sua fazenda no interior de Goiás: “Partiu fazenda, cuidar dos bois”, ele escreveu e ganhou mensagens dos amigos sobre as supostas facas: “Pelo vista vai cuidar dos bois na churrasqueira!”, brincou Bernardo Albany. “Calma, bonitão”, escreveu Gusttavo Lima.

Vale lembrar que Leonardo é proprietário da Fazenda Talismã, localizada em Jussara, no interior de Goiás. Por lá, o cantor investe pesado na pecuária e cria principalmente a raça de bovinos Angus, conhecida por sua carne nobre. Além de distribuir, ele também consome, o que pode explicar o motivo dele estar 'armado' com facas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Poliana Rocha (@poliana)

Leonardo sai cambaleando da mansão de Virginia:

A nova mansão de Virginia Fonseca e Zé Felipe em Goiânia ficou pronta na última segunda-feira, 29, e o casal inaugurou o lar com um jantar para a família. Os famosos receberam Poliana Rocha e Leonardo no lar e o cantor divertiu ao sair cambaleando do local. Acostumado a beber cerveja, o sertanejo foi gravado pela nora deixando sua casa quase caindo das escadas.