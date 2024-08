Léo Picon desabafa ao abandonar vício: ‘Melhor comigo mesmo’

Irmão de Jade Picon, Léo Picon surpreendeu ao fazer um relato sobre a decisão de abandonar vício e como está se sentindo hoje em dia

O influenciador digital e DJ Léo Picon, que é irmão de Jade Picon, surpreendeu ao fazer um relato sobre a decisão de abandonar o vício. Ele contou que parou de usar drogas e consumir bebidas alcóolicas em sua rotina. Em um texto no X, antigo Twitter, o artista falou sobre a decisão.

"Tirei a m*conh* e o álcool das minhas semanas. Coisas que me acompanhavam desde os 16 anos. Foi um movimento de consciência neurocientífico e filosófico do qual nesse momento me senti bem para escrever a respeito. Nada disso me impediu de ter sucesso, de trabalhar, de ser feliz ou me colocou em uma posição de dependência, mas entendi que estavam me limitando dentro de minha rotina. As coisas que ocuparam seus respectivos espaços são muito melhores e espero que esse relato inspire pessoas a mudarem. Pequenos detalhes moldam nossos hábitos que moldam nossas vidas. Cada fase me traz um aprendizado e é um prazer compartilhá-los com vocês", disse ele.

Então, ele relembrou como se sentia. "A partir de 2022 passei a atender mais de 60 shows por ano nas madrugadas, uma nova fase pessoal e profissional em que eu que já tinha uma vida social agitada me vi sempre rodeado pela bebida e cigarros. Lidando com horários exaustivos para os shows sem deixar de cumprir minha agenda matinal, o que tornava nítida minha exaustão. Acordava desmotivado, cansado e irritado diante de uma vida que eu não achava justo eu me sentir dessa forma. Nas viagens para os shows buscava ocupar as longas horas de transporte me nutrindo de conteúdos que me interessavam, neurociência através do canal Neurovox no Youtube, filosofia estóica, filosofia hermética e isso me trouxe base para enxergar as coisas de outra forma. A bebida preenchia um espaço como analgésico da insegurança, da ansiedade e da impaciência que temos na vida noturna, principalmente antes de um show onde me via em camarins com bebidas e energéticos esperando a hora de entrar. Uma companhia que permanecia 72h em meu corpo, que a encara como um envenenamento, além de inflamá-lo e agredi-lo", afirmou.

E completou: "A m*conh* baixava a pressão que naturalmente subia diante da rotina. E era o caminho adotado para lidar com isso. Acabava contribuindo para a procrastinação de pequenos deveres e sempre se apresentava como uma alternativa mais atraente do que fazer algo produtivo, saudável ou especial. Quando passei a ter consciência dessas escolhas, passei a miná-los e lidar diretamente com esses sentimentos. Domina-los, crescer diante deles e perceber que novos hábitos naturalmente ocuparam seus espaços. Percebi que eu posso lidar com minha timidez, com minha insegurança, com meus dons sociais sem nenhum aditivo. Eu só não estava acostumado a isso e logo me acostumei".

Logo depois, ele falou sobre as mudanças em sua vida. "Meu corpo se sente muito melhor, minha conexão com Deus se tornou uma área totalmente consciente em minha vida, comer frutas se tornou um grande prazer, passei a sentir de forma mais clara a troca de energia que temos nas relações sexuais o que também vem contribuindo para mudar minha relação com o sexo.Atraí uma equipe de shows profissional que não se preocupava em estar na bagunça das noites e sim em trabalhar e fazer a melhor entrega do show, reflexo da postura que eu mesmo adotei. (quem diria?)", afirmou.

Por fim, Léo Picon disse: "Não me proibi de beber ou de fumar, mas de fato quase não acontece mais. Adoro tomar drinks sem álcool, Mojito sem álcool é o meu favorito e é ótimo para as pessoas não virem com aquele papo "eai???? Não tá bebendo?!?!?!?!?!?!?!?! PQ??????? BORA DAR UM SHOT!!!!" Entendi que a visão é um dom prejudicado pelas drogas e a visão cristalina por si só é uma onda muito gostosa. Uma onda que expande sua mente verdaeiramente e que te tira de lugares que não são prósperos para seu desenvolvimento. Acredito que pra muitos jovens a m*conh* e o álcool são analgésicos para sentimentos difíceis e acesso a uma região de euforia que temos dificuldade de acessar, além dos compostos químicos que causam adicção. São vendidos por indústrias bilionárias que impõem esse hábito com naturalidade, por isso são um enorme sucesso. Hoje brindo apenas em celebrações realmente especiais, algo que pode ocorrer 1 ou 2x no mês e não fumo m*conh* até a virada do ano. Não me sinto melhor do que ninguém assumindo esses hábitos, mas me sinto melhor comigo mesmo. Decidi compartilhar pois sinto que muitas pessoas estão prestes a tomar essa decisão e que meu depoimento pode ser um sinal para elas".