Leo Dias emociona ao falar da morte da mãe: ‘Dias de muita dor para nós’

Leo Dias revela que se despediu da mãe antes da morte dela: ‘Foi muito doloroso perder a mulher mais importante da minha vida’

O colunista Leo Dias emocionou ao falar sobre a morte da mãe, Dona Virginia, em um depoimento na noite desta sexta-feira, 16. Ela faleceu na manhã desta sexta-feira e deixou a família desolada. Com isso, ele fez questão de homenageá-la e relembrar como foi a despedida deles.

Em seu texto, o jornalista contou que teve tempo para se despedir dela nesta semana enquanto a mãe estava internada em um hospital e lamentou a partida dela. Além disso, ele listou os nomes dos amigos famosos que mandaram mensagens carinhosas para ele neste momento de luto.

"Quero agradecer a todos pelas mensagens tanto no meu WhatsApp, quanto no Instagram e também às muitas coroas de flores enviadas. Os últimos dois dias passei ao lado da minha mãe, me despedindo dela, e esperando ela fazer a passagem. Foram dois dias de muita dor para nós. Mas estivemos juntos dela no quarto do hospital, eu, meu pai, minha irmã, meu cunhado e minha sobrinha. Era isso que minha mãe queria, que nos uníssemos ainda mais. Foi muito doloroso perder a mulher mais importante da minha vida. A única pessoa que NUNCA me abandonou mesmo quando o mundo virou as costas para mim. A pessoa que nunca desistiu de mim, que dizia com todo orgulho do mundo (para todo mundo) que era “a mãe do Leo Dias”", disse ele.

E completou: "Agora começa uma nova etapa na minha vida: cuidar do meu pai e aprender a lidar com a ausência e a saudade. Mãe, zele por mim. O maior objetivo da minha vida era poder um dia te dar orgulho".

Por fim, ele disse: "Além dos amigos e familiares, gostaria de agradecer a Thiago Miranda, Silvia Colmenero, Letícia Paes Leme, Arleyde Caldi, Maiara & Maraisa, Hugo & Guilherme, Henrique & Juliano, Zé Neto & Cristiano, Virginia e Zé Felipe, Isabele Benito, família Cabrini, Sabrina Sato e família, a toda direção do SBT, equipe do Fofocalizando e minha equipe do Portal LeoDias. As mensagens de Xuxa, Tatá Werneck, Ana Hickmann, Daniela Albuquerque, Fabíola Reipert, Márcia Dantas, Cariucha, Gabriel Cartolano, Reinaldo Gottino, Tamy Miranda, Márcio Esquilo, Maísa Alves, Melina Tavares, Lucas Gentil e a ligação de Gusttavo Lima".

Equipe do Fofocalizando manda recado para Leo Dias

A equipe do programa Fofocalizando, do SBT, se pronunciou sobre a morte da mãe do colunista Leo Dias. A dona Virginia Lima Dias faleceu nesta sexta-feira, 16, mas a família não revelou detalhes sobre a causa da morte.

Nas redes sociais, os colegas de trabalho de Leo Dias na TV escreveram um recado carinhoso para lamentar este momento de luto.

"Toda a equipe do Fofocalizando lamenta a morte de dona Virginia Lima Dias, uma das nossas maiores fãs, a que fazia questão de ter por perto uma televisão sintonizada no SBT para não perder um dia que só do nosso programa, a mãe do nosso querido apresentador @leodias! Leo, nossos sinceros sentimentos. Muita força para você e todos os seus familiares. Um grande abraço de toda equipe do Fofo!", escreveram.