Lembra dele? Reinaldo Figueiredo, do Casseta e Planeta, faz rara aparição em evento

Sucesso no extinto programa 'Casseta e Planeta', o humorista Reinaldo Figueiredo marcou presença em evento de lançamento no Rio

O humorista, cartunista e músico brasileiro Reinaldo Figueiredo, conhecido por integrar o elenco do 'Casseta e Planeta, Urgente!', extinto programa exibido na TV Globo por 18 anos, fez uma rara aparição em público na noite de quinta-feira, 25, em uma livraria da Zona Sul do Rio de Janeiro.

O artista marcou presença no evento de lançamento do livro 'A Bíblia tinha que ser um Power Point', do também cartunista Arnaldo Branco. Na ocasião, Reinaldo aproveitou para garantir o exemplar da nova obra e posou sorridente ao lado do autor.

Além de Reinaldo Figueiredo, o elenco principal do 'Casseta e Planeta' também contava com outros grandes nomes como Claudio Manoel, Helio de la Peña, Marcelo Madureira, Maria Paula, Beto Silva, Hubert e Bussunda (1962-2006).

Sucesso nos anos 1990, o programa humorístico foi transmitido na Globo de 1992 até 2010. Em 2021, em entrevista ao 'Memória Globo', Reinaldo revelou que ainda é reconhecido na rua por seu personagem icônico Devagar Franco, uma paródia do ex-presidente da República Itamar Franco.

"O meu lado cartunista e caricaturista ajudou a criar esse personagem porque eu mesmo contribuí para moldar o topete. Até hoje na rua eu passo e me chamam de Itamar. Pelo menos isso me deixa tranquilo, a gente ajudou a manter viva a história do Brasil, as pessoas não esquecem quem foram os presidentes", declarou o artista, na época.

Claudio Manoel revela bastidores de Casseta e Planeta

Ambiente destruído? O humorista Claudio Manoel aproveitou sua participação no podcast Achismos, em 2023, do comediante Maurício Meirelles, para revelar algumas brigas que aconteciam entre os membros do grupo de humor Casseta e Planeta. O artista revelou que chegou a presenciar uma briga física entre Marcelo Madureira e Hubert Aranha, enquanto estava ensaiando uma apresentação na cidade do Rio de Janeiro.

De acordo com Claudio, os colegas ensaiavam para um número musical quando os dois comediantes se estranharam e decidiram partir para a disputa física. O artista contou que não viu como a discussão se iniciou, mas somente o momento no qual a Hubert deu uma porrada em Madureira, que caiu no chão. A banda continuou tocando, sem entender o que estava acontecendo.

“Eu cantava a nossa música e daqui a pouco, do nada, Madureira estava no chão. A banda tocando, não vi a discussão, e o Hubert tinha acabado de dar uma porrada no Madureira. Foi aquele negócio: ‘O que houve?’. [Hubert]: ‘Madureira estava me enchendo o saco’”, explicou o comediante; confira mais detalhes!