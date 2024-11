Lembra dele? Felipe Dylon é flagrado em dia na praia

Cantor Felipe Dylon, do hit 'Musa do Verão', é fotografado em aparição em praia no Rio de Janeiro; veja as fotos do artista

O cantor Felipe Dylon, que fez sucesso com o hit Musa do Verão, nos anos 2000, foi fotografado nesta sexta-feira, 01, em uma praia do Rio de Janeiro. Aos 37 anos, o famoso fez a aparição no local para aproveitar o dia ensolarado.

Além de ter passeado na praia do Arpoador, ele aproveitou a passagem no lugar para se refrescar e também dar uma olhada no mar, já que o artista também surfa. Para o momento, Felipe Dylon usou apenas shorts azul e chinelos. Sem camisa, ele deixou a tatuagem do peito à mostra.

É bom lembrar que além da carreira de cantor, Felipe Dylon também apostou na de ator. Em 2006, ele deu um tempo na música e iniciou os trabalhos na atuação. No ano de 2008, o famoso fez um filme, A Guerra dos Rocha, e em 2018 foi jurado do Canta Comigo, da Record TV.

Recentemente, em participação no podcast Papagaio Falante, o cantor revelou que viveu um affair com a apresentadora Sabrina Sato, em 2005, quando tinha 18 anos. “Foi uma coisa tranquila. A gente se curtia, se gostava, tinha um respeito mútuo. [Ficamos juntos] quando eu estava apresentando um programa de verão na MTV em São Paulo, e aí eu voltei para o Rio e ficou um pouco difícil pela distância. Ela é uma querida, uma pessoa do bem. Ela é apaixonante”, contou ele.

Fotos: Dan Delmiro/ Agnews

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Felipe Dylon (@felipedylon)

Felipe Dylon planeja volta por cima e desabafa

Mais de 15 anos após o hit Musa do Verão, Felipe Dylon está pronto para voltar aos holofotes. Em entrevista ao Gshow, o cantor entregou detalhes de seu retorno na época, além de relembrar o início da carreira.

"É lógico que queria que toda aquela magia continuasse sempre, mas tem também as fases de altos e baixos. A pessoa precisa recarregar as energias para voltar com um pouquinho mais de sagacidade", desabafou Dylon, que na época estava com 32 anos.

O artista também revelou que estava trabalhando em uma música, em parceria com Buchecha. "Estou fazendo um som agora com o MC Buchecha, que é um parceirão. Estamos lançando um som muito bacana para a galera", adiantou.