Atriz de 'Emily in Paris' se despede da série: ‘Sou profundamente grata’

A atriz Camille Razat anunciou sua saída da série Emily in Paris por meio de uma mensagem nas redes sociais; saiba detalhes!

Após quatro temporadas, muitos fãs foram surpreendidos com o anúncio da saída da atriz francesa Camille Razat, de 31 anos, do elenco da série Emily in Paris. A intérprete da herdeira Camille revelou a decisão na última quarta-feira, 23, por meio de uma mensagem publicada em suas redes sociais.

“Após uma jornada incrível, tomei a decisão de me afastar de ‘Emily em Paris’. Foi uma experiência verdadeiramente maravilhosa, repleta de crescimento, criatividade e memórias inesquecíveis. Sou profundamente grata pela confiança e por me darem a oportunidade de dar vida a Camille e deixarem a porta aberta para seu retorno, pois ela sempre fará parte desse mundo'” , iniciou.

“Essa personagem significou muito para mim, e sinto que sua história chegou naturalmente ao fim. Pareceu o momento certo para explorar novos horizontes", pontuou a atriz.

Camille revelou que concluiu o trabalho em duas séries nos últimos meses, Nero e The Lost Station Girls, além de ter lançado sua própria produtora.

"Deixo a série com nada além de amor e admiração pelo elenco, equipe e fãs que nos apoiaram ao longo do caminho. Obrigada pela linda jornada” , concluiu.

Os colegas de elenco de Camille, assim como os fãs, também enviaram mensagens de carinho.“Te amo, irmã. Foi uma aventura e tanto e um grande prazer. Você é uma estrela. Muito orgulhosa”, disse Lily Collins, que interpreta Emily Cooper.

“Desde o primeiro dia, você tem sido minha parceira nessa série. Sua paixão por contar histórias, seu senso de humor ácido, sua capacidade inabalável de permanecer fiel a si mesma, quando tudo a empurra em uma direção diferente. Você é especial, Camille, e me sinto absolutamente honrada por ter podido estar com você nessas últimas temporadas. Continue brilhando. Vou sentir falta de rir com você. Estou torcendo por você em tudo o que fizer”, disse Lucien Laviscount, que dá vida a Alfie.

Confira a despedida da atriz que interpreta Camille:

