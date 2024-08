Leão Lobo relembra atitude de Silvio Santos ao receber ex-ministra de Collor: 'Me pediu desculpas'

Leão Lobo relembra história marcante com Silvio Santos em entrevista à CARAS Brasil

Leão Lobo (70) relembra Silvio Santos (1930-2024) como um protetor. O apresentador, que teve inúmeras passagens pelo SBT, conversa com a CARAS Brasil sobre um episódio marcante em sua vida ao lado do comunicador.

Há 28 anos, Silvio recebeu em seu programa a então ministra da Economia do governo Collor, Zélia Cardoso de Mello, para falar sobre o dinheiro confiscado da poupança dos brasileiros. Santos reuniu jurados, incluindo Leão, para entrevistar a representante da pasta.

A ideia do empresário acertada nos bastidores era de que os jurados fossem a voz do povo. No entanto, com o andar da entrevista e as respostas ácidas da ministra, Silvio tomou a atitude de pegar a entrevista para si e não deixou mais ninguém realizar perguntas para a convidada. A ação do comunicador deixou Lobo magoado.

"Quando a Zélia Cardoso de Mello foi ao programa para defender aquilo que ela e o Collor fizeram com o país, tentaram popularizar a imagem. Tinham perguntas bem toscas que deveríamos fazer a ela. Eu escolhi uma pergunta um pouco mais forte. Ele interrompeu a entrevista, esqueceu o júri e passou a entrevistá-la sozinho. FIQUEI MUITO CHATEADO E PENSEI EM NUNCA MAIS VOLTAR", recorda.

O atual apresentador do TV Fama, da RedeTV!, no entanto, mudou de ideia e retornou ao SBT após conselhos do pai. Para sua surpresa, Silvio Santos o chamou no camarim para uma conversa e explicou a atitude que teve no programa anterior.

"Meu pai me aconselhou a voltar..Quando cheguei no outro domingo, a primeira coisa que ele fez foi se desculpar comigo e com os colegas de júri, afirmando que fez aquilo para nos proteger daquela mulher prepotente, autoritária e horrível", conta.

Silvio Santos morreu aos 93 anos neste sábado, 17, em São Paulo. Ele estava internado no hospital Albert Einstein e apresentou complicações após contrair uma infecção por influenza (H1N1). O SBT divulgou nota de luto e lamentou a partida do apresentador.