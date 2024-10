Leandro Karnal passa por cirurgia na cervical: 'Sobrevivi'

O escritor e historiador Leandro Karnal contou nas redes sociais que passou por uma cirurgia na cervical e precisou colocar alguns pinos no pescoço

Nesta quinta-feira, 24, Leandro Karnal compartilhou em seu Instagram Stories um vídeo em que aparece em uma cama de hospital e com um curativo no pescoço. O escritor e historiador contou que precisou passar por uma cirurgia na cervical, mas não deu mais detalhes sobre o que motivou o procedimento.

"Ganhei um tempinho a mais nesse planeta. Deu tudo certo, já estou no quarto. Foi um sucesso. Estou aqui me recuperando. A traqueia foi descolada para a cirurgia na cervical, mas está tudo bem. Um abraço e obrigado pelas muitas mensagens", disse ele, que ainda acrescentou: "Sobrevivi".

Em seguida, o famoso mostrou uma imagem onde é possível ver alguns pinos em seu pescoço. "Meu novo pescoço: passarei nos raios X do aeroporto?", brincou ele.

Amor

O historiador, escritor e palestrante Leandro Karnal é um dos maiores pensadores contemporâneos do país. Karnal sempre foi muito discreto com relação a sua vida pessoal, porém, no ano passado ele assumiu publicamente seu casamento com o músico Vitor Fadul. Em entrevista exclusiva à Revista CARAS ambos comentam um pouco mais sobre como foi anunciar a relação para o público: "Focar no amor".

Karnal revelou seu casamento no ano passado, quando publicou uma foto ao lado do marido. Apesar disso, os dois teriam se casado em 2019. Os dois têm contrato de união estável e oficializaram o relacionamento. Eles moram juntos em São Paulo.

De acordo com Vitor, eles receberam apoio ao assumirem a relação: “Tornar nosso casamento público nos trouxe uma onda de amor inesperada e maravilhosa. Claro, nós enfrentamos alguns comentários negativos, mas escolhemos focar no amor e apoio que recebemos. Isso nos fortaleceu como casal e como indivíduos”, opina Vitor.

“Como casal, entendemos a visibilidade que temos e o potencial para inspirar positividade. O nosso compromisso é com o amor e a inclusão, esperando que nossa história possa encorajar outros a viverem suas verdades, sempre promovendo respeito e compreensão. Porque entendemos que, dentro daquilo que é ético, podemos ser aquilo que somos”, complementa.

