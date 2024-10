Leandra Leal encanta ao postar cliques com marido e filhos: 'Linda família'

Nesta sexta-feira, 25, a atriz Leandra Leal encantou seus seguidores ao compartilhar novas fotos em família. Veja os registros!

Nesta sexta-feira, 25, a atriz Leandra Leal encantou seus seguidores ao compartilhar novas fotos em família. Ela fez uma publicação no feed do Instagram para celebrar o aniversário do marido, o cineasta Guilherme Burgos.

Nos registrois publicados, o casal aparece juntinho em diferentes momentos e também na companhia dos filhos, Júlia, de 10 anos, e Damião, que tem apenas dois meses. "Hoje é aniversário do meu amor, pai do meu filho, padrasto da minha filha. É uma felicidade estar nessa vida contigo, criar e admirar o tempo. Te amo, Guilherme Burgos", escreveu a artista na legenda da publicação.

Nos comentários, o cineasta reagiu: "Que presente ver essas fotos e sentir cada momento como se fosse hoje. Te amo". Outros internautas também deixaram mensagens carinhosas. "Parabéns Pro seu Amor!! Muitos anos de vida", disse uma. "Linda família. Que Deus abençoe infinitamente vocês", disse outra. "Lindos!!!! Que energia maravilhosa", opinou uma terceira.

Leandra Leal relata dificuldades na amamentação do filho caçula: "Assustador"

Recentemente, Leandra Lealcompartilhou um relato sincero sobre os desafios da maternidade. Em suas redes sociais, a atriz contou que enfrentou diversas dificuldades na amamentação de seu filho caçula, Damião.

“É algo de outro planeta e ainda assim pré histórico. Eu ainda sinto dor, tive fissura, tive um calafrio assustador na descida do leite, nos primeiros dias tive que suplementar e fazer translactação com fórmula e com o meu leite depois (agora já passou), ainda não está fácil e exige muito, mas está sendo uma revolução bonita alimentar outro ser”, iniciou.

Apesar das dificuldades, Leandra contou que está aproveitando os momentos para se conectar com o herdeiro: “Na livre demanda, de dia ou madrugada. Eu já sinto também momentos mágicos quando ele me encarou, quando ele abre um sorrisinho de satisfação aterrizando no meu colo, e quando sai mamando qualquer coisa, inclusive o ar”, disse.

