Leandra Leal encanta ao mostrar novas fotos com os filhos. Veja!

A atriz Leandra Leal encantou seus seguidores nas redes sociais ao compartilhar novas fotos com os filhos Júlia e Damião

Nesta segunda-feira, 30, Leandra Leal encantou os seus mais de dois milhões de seguidores nas redes sociais. Isso porque a atriz compartilhou diversas fotos do seu mês de setembro.

Em sua conta no Instagram, a artista publicou um carrossel de imagens em que surge com os filhos Júlia, de dez anos, fruto do seu relacionamento com Alê Youssef, e Damião, de um mês, do atual relacionamento com Guilherme Burgos.

Nas fotos, as crianças surgem curtindo a companhia da mamãe e ela também mostrou alguns momentos fofíssimos do caçula. "Eu amo setembro", escreveu ela na legenda da publicação, que rapidamente já recebeu inúmeros comentários.

"Quantas fotos amorosas", escreveu uma internauta. "Maravilha de postagem, momentos bem especiais", comentou outra. "Que família linda", elogiou uma terceira.

O último trabalho de Leandra Leal foi como a Kellen na segunda temporada da série Justiça, exibida pelo Globoplay.

Homenagem

Leandra Leal, que completou mais um ano de vida recentemente foi surpreendida logo pela manhã com uma bela homenagem do marido, Guilherme Burgos.

Através das redes sociais, o fotógrafo publicou uma foto inédita de Leandra com o filho caçula, Damião, no colo, e se declarou na legenda. Em celebração aos 42 anos da amada, Guilherme exaltou a grande mulher com quem é casado.

"É dia de Lelê e a natureza toda se alegra! É dia de festa em todos os lugares de bem. O presente mesmo é nosso (com a licença do clichê) por poder conviver com uma mulher tão incrível como você! A vida com arte de verdade", iniciou o marido de Leandra Leal.

E completou: "Ao seu lado eu vivo o que é ser pai e o que é querer ser uma pessoa melhor. Eu te amo e te desejo sonho bom, banho de mar, palco pleno, plateia lotada e casa cheia. Prosperidade e muitos aniversários a celebrar!".