O ator Lázaro Ramos postou fotos com a irmã, Viviane Vergasta Ramos, e prestou uma bela homenagem ao comemorar o Dia dos Irmãos

Lázaro Ramos chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar fotos antigas e atuais ao lado da irmã caçula, Viviane Vergasta Ramos. O ator aproveitou os cliques para celebrar o Dia dos Irmãos, comemorado nesta quinta-feira, 5, e falou sobre a relação dos dois.

"Hoje é dia do irmão. @vivergasta, você nasceu em 1987 e eu em 1978. Filhos de mães diferentes, mas com o mesmo pai. Nós nos encontrávamos nos finais de semana nos clubes que nosso pai nos levava para nos unir. No começo, eu tinha um pouco de ciúmes porque, na minha cabeça de criança, você, sendo mais nova, parecia ter tirado toda a minha atenção. Mas depois você me conquistou de maneira definitiva com seu olhar carinhoso, sua personalidade engraçada e estudiosa", começou o marido da atriz Taís Araújo.

Lázaro seguiu o texto rasgando elogios para a irmã. "Eu me orgulho demais de você, por ter ficado na dúvida sobre qual vestibular escolher e ter passado em três faculdades ao mesmo tempo. Você se tornou essa profissional maravilhosa, mulher incrível e carinhosa, que me deu um dos maiores presentes da minha vida: meu afilhado Dayô. Minha irmã, te desejo tudo de melhor, te amo e feliz Dia do Irmão! E que bom que vocês estão ouvindo a música do "Viagens da Caixa Mágica", porque ela tem uma frase maravilhosa: "Antes brincar atrapalhado do que só". Se você tem irmãos e ainda não fez um post para eles, está esperando o quê?", finalizou.

Nos comentários, os internautas falaram sobre a semelhança entre o ator e a irmã. "Oxente, Lázaro na versão feminina", disse um seguidor. "Vocês se parecem demais. Um a versão do outro", escreveu outra. "Gente. São idênticos", afirmou uma fã. "Muito parecidos", falou mais uma.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lázaro Ramos (@olazaroramos)

Casados há 20 anos, Taís Araujo e Lázaro Ramos refletem sobre vida a dois

Com um relacionamento de mais de duas décadas, Taís Araujo e Lázaro Ramos construíram uma família linda ao longo destes anos. Em entrevista à Vogue, o casal de atores compartilhou dicas para um casamento de sucesso e elencou coisas que admira um no outro. "A gente fofoca por telefone. Temos assunto o tempo todo", confessou o artista, em meio aos risos. "Falamos o dia inteiro, é insuportável", completou Taís, em tom de brincadeira.

Embora ambos sejam figuras públicas há anos, com uma carreira de sucesso em todo o país, eles garantiram que o grande público sabe pouco de suas vidas por trás das câmeras. "As pessoas não sabem nada sobre a gente", brincou a atriz. "Basicamente nada", ressaltou Lázaro. "Talvez elas imaginam que a gente tenha uma vida 'tal', mas temos a vida mais normal e comum do mundo", esclareceu Taís. Saiba mais!