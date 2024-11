Lavínia Vlasak posta foto raríssima com o marido; veja quem é

Muito discreta com a sua vida pessoal, atriz Lavínia Vlasak posta foto inédita com o esposo, Celso Colombo, e chama atenção

A atriz Lavínia Vlasak surpreendeu ao postar uma foto raríssima com o marido, o empresário e economista Celso Colombo, com quem tem dois filhos Felipe e Estella. Aproveitando o clima de tbt na rede social nesta quinta-feira, 07, ela fez um álbum de um casamento que marcaram presença e revelou o rosto amado.

Com um vestido amarelo e esbanjando sua beleza natural, a famosa apareceu deslumbrante no evento ao ar livre na Itália. Além de exibir toda sua elegância nos cliques, Lavínia ainda postou o clique ao lado do esposo, que apareceu com um terno bege.

"Tbt de um casamento de dois queridos na costa Amalfitana! Amo vocês", contou a artista sobre os registros tirados durante a cerimônia de pessoas próximas e fora do Brasil.

Casada desde 2007 com Celso Colombo, Lavínia Vlasak contou em entrevista exclusiva para a CARAS o motivo de não ficar mostrando a sua família. "Na verdade, eu gosto de aparecer por causa do meu trabalho, não por causa da minha vida. Enfim, pessoal, eu tenho usado muito as mídias sociais para poder me comunicar com o público, com as pessoas, mas não para falar do que eu faço ou deixo de fazer. Claro que algumas coisas eu acabo dividindo, mas eu gosto de dividir mais os meus pensamentos, as coisas que eu acredito e divulgar trabalhos, eu acho", esclareceu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lavinia Vlasak (@laviniavlasak4real)

Como Lavínia Vlasak conheceu o marido

Apesar da discrição, Lavínia Vlasak revelou com exclusividade para a CARAS Digital como conheceu o marido, Celso Colombo, com quem se casou em 2007, e teve dois filhos, que a fizeram parar de atuar para se dedicar a maternidade. "Conheci meu marido na sala de espera de um consultório dermatológico. Nunca imaginei que fosse conhecer alguém assim, mas nos conhecemos e já se vão 22 anos" , surpreendeu ao contar como tudo começou.

A atriz falou como é se envolver com alguém que não compartilha o mesmo meio de trabalho. "Olha, é bacana. É muito bom poder se relacionar com alguém que não é do mesmo meio, porque assim temos visões diferentes de mundo que acabam convergindo para uma só . Ele me mostra um lado da vida e eu mostro para ele o outro lado e a gente acaba chegando a um denominador comum", contou.

"Outra coisa que é interessante é que os assuntos são diferentes. Claro que quando você namora alguém do mesmo meio que o seu, de repente você acaba tendo algumas coisas mais em comum. Mas em compensação, você também não pára de falar de trabalho, né? No nosso caso, a gente fala de trabalho só quando realmente o outro quer. E não, ele não tem ciúmes. E uma das coisas que me atraíram no Celso foi a segurança dele ", declarou sobre o relacionamento.

Leia também:Lavínia Vlasak revela motivo surpreendente que a fez parar de atuar: ''Sente tudo''