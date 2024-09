Larissa Manoela viraliza ao entregar 'Xô Bafinho' para Yasmin Brunet

Yasmin Brunet tem mau-hálito? Larissa Manoela surpreende ao oferecer 'Xô Bafinho' à modelo, e o momento viraliza nas redes sociais

No passado, Larissa Manoela já revelou ter um truque para lidar com pessoas com mau-hálito. Durante o Rock in Rio, a atriz foi vista aplicando esse truque com Yasmin Brunet. Em uma entrevista com a modelo, a artista ofereceu seu spray chamado de "Xô Bafinho", enquanto estavam cara a cara e o momento viralizou nas redes sociais.

Para quem não acompanhou o festival, Yasmin Brunet assumiu o microfone e se tornou uma das principais entrevistadoras do GShow. No espaço VIP com as celebridades, a modelo conduziu diversas conversas e gravou conteúdos para as redes sociais. Durante a entrevista com Larissa Manoela e André Luiz Frambach, ela pediu para ver o que a atriz carregava em sua bolsa.

Sem perder a oportunidade, Larissa tirou seu spray de hálito e ofereceu a modelo: “Isso aqui é muito legal, olha! Xô, bafinho. A gente passa e fala, cê quer?”. Yasmin aceitou a oferta e elogiou o spray da famosa: “Maravilhoso, amei”. Vale lembrar que, no passado, a atriz já havia revelado que esse era seu truque para lidar com pessoas com mau hálito.

Não demorou para o momento viralizar nas redes sociais e divertir os seguidores: “Aquele hálito de planta. Não menta, tabaco mesmo”, disse um nos comentários. “Se eu tivesse com bafo e alguém me oferecesse eu ia ficar era feliz”, outra fã elogiou a atitude da atriz. “Amo a sinceridade da Larissa”, brincou outro seguidor.

Yasmin Brunet vive polêmica com Bruna Marquezine:

Após rumores sobre um possível desentendimento nos bastidores do Rock in Rio, Bruna Marquezine esclareceu o motivo de ter deixado de seguir Yasmin Brunet. Em suas redes sociais, a atriz afirmou que a decisão foi motivada pela falta de convívio entre as duas e até voltou a seguir a loira novamente após a polêmica envolvendo o unfollow.

Para quem não acompanhou, Bruna Marquezine e Yasmin Brunet estiveram no mesmo evento no último fim de semana, mas não apareceram juntas em nenhum momento. Além disso, as duas, que se conhecem há anos, já não se seguem mais nas redes sociais, o que levou os seguidores a especularem sobre um possível climão entre elas; saiba o motivo!