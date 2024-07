Lady Gaga explica por que mudou a voz para viver Arlequina em Coringa 2

A cantora Lady Gaga revelou que precisou ajustar sua maneira de cantar para o musical Coringa: Delírio a Dois, sequência do filme de 2019

A cantora Lady Gaga revelou que precisou ajustar sua maneira de cantar para o musical Coringa: Delírio a Dois, sequência do filme de 2019 estrelado por Joaquin Phoenix. Ela, que interpreta Arlequina, chamada de Lee na trama, falou sobre o assunto em entrevista à revista Empire.

“As pessoas me conhecem pelo meu nome artístico, Lady Gaga, certo? Sou eu como aquela artista, mas não é isso que este filme é; estou interpretando uma personagem. Então trabalhei muito na maneira como cantei para vir de Lee, e não para vir de mim como artista”, contou.

A artista contou que as músicas são essenciais para o fluxo do filme. “Como você pega a música e faz com que ela seja apenas uma extensão do diálogo, em vez de começar a cantar sem nenhuma razão concebível?. Foi diferente de tudo que eu já fiz antes”, acrescentou.

Ela, inclusive, contou que há “muitas notas ruins” de Arlequina e explicou a diferença de seu canto na fic~~ao e nos palcos. “Eu sou uma cantora treinada, certo? Então até minha respiração era diferente quando eu cantava como Lee. Quando eu respiro para cantar no palco, eu tenho essa maneira muito controlada de ter certeza de que estou no tom e que é sustentado no ritmo e na quantidade de tempo certos, mas Lee nunca saberia como fazer nada disso”, explicou. Com informações da CNN.

Lady Gaga revela ter feito shows de última turnê com Covid-19

A cantora Lady Gaga chocou seus fãs ao fazer uma revelação sobre a The Chromatica Ball, sua mais recente turnê mundial, realizada em 2022. Ela contou que realizou alguns shows com diagnóstico positivo para Covid-19.

Com agenda apertada de shows entre a Europa, América do Norte e Ásia, Lady Gaga optou por não cancelar as datas, mesmo saindo de um período delicado de isolamento social, onde ela ficou afastada dos palcos. "Fiz cinco shows com Covid-19", confessou.

Gaga disse que expôs a situação para sua equipe e os deu opções caso quisessem se ausentar dos shows. "Expliquei para minha equipe e disse que não queria ninguém desconfortável, que ninguém precisava trabalhar naqueles dias, mas eu iria fazer as apresentações porque não gostaria de decepcionar meus fãs", disse.