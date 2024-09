Katy Perry já viveu momento traumática em vinda ao Brasil. Relembre!

Katy Perry nunca escondeu seu carinho pelo Brasil, mas a cantora já passou por um momento bem difícil durante vinda ao País. Relembre!

Katy Perry está no Brasil, onde se apresenta no Rock In Rio nesta sexta-feira, 20. A cantora sempre demonstrou o carinho que sente pelo nosso País, porém durante uma das vindas ao Brasil, Katy passou por um momento bastante difícil.

Em 2011, horas antes de subir no palco na Chácara do Jockey, em São Paulo, Katy recebeu uma mensagem de texto do seu então marido Russell Brand pedindo o divórcio. Eles eram casados desde 2010.

A artista já estava se preparando no camarim e quase cancelou o show, mas foi motivada pelo amor dos fãs. O momento foi registrado no documentário Katy Perry: Part of Me, que em tradução livre significa Katy Perry: Parte de Mim.

Em algumas músicas, Katy não conseguiu segurar o choro e foi confortada pelos fãs, que gritavam "Katy, eu te amo". Atualmente, a famosa é casada com Orlando Bloom, com quem tem a filha Daisy, de três anos.

Katy Perry prova comidas brasileiras

Após fazer uma aparição no reality show Estrela da Casa, a cantora Katy Perryparticipou do programa Mais Você, exibido pela Rede Globo nesta sexta-feira, 20, antes de sua apresentação no festival Rock in Rio. Entrevistada pela repórter Luiza Sveiter, a artista experimentou comidas e quitutes tipicamente brasileiros.

Durante o momento, ela provou coxinha e pão de queijo, feitos com as famosas receitas de Ana Maria Braga. Além disso, ainda degustou goiabada e pudim, sobremesas tipicamente brasileiras, que não existem nos Estados Unidos.

E a artista aprovou a coxinha. "Eu quero 14 dessas. Saúde”, brincou ela ao experimentar a receita de Ana Maria. Em seguida, mandou um recado para a apresentadora. "Eu te amo, Ana Maria", disse ela, com a boca cheia de comida. Após a gravação da entrevista passar ao vivo no programa, Ana Maria Braga reagiu: "Eu também te amo, Katy".