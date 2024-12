Katiuscia Canoro chega aos 46 anos com trajetória marcada pela versatilidade

Eterna Lady Kate, Katiuscia Canoro completa 46 anos nesta quarta-feira, 04; relembre os principais momentos da carreira da atriz

Que, que é? Eu tô pagando! E foi com essa frase que Katiuscia Canoro conquistou o público com sua personagem Lady Kate, no programa Zorra Total. A atriz celebra 46 anos nesta quarta-feira, 04, mas para além do humor, também marcou presença em diversas obras audiovisuais com uma carreira marcada pela versatilidade dentro do humor e até na dublagem; confira momentos marcantes da artista.

Katiuscia é natural de Curitiba, capital do estado do Paraná, a atriz é filha de um ex-apresentador de um programa de talentos musicais, Raffaele Nunzio Canoro. Ela começou sua carreira no teatro em 1992, fazendo peças no colégio e movimentos culturais em espaços públicos.

POR QUE NUNCA FEZ?

Em uma conversa no podcast Papagaio Falante, Katiuscia Canoro revelou que recebeu convites para atuar em novelas da Globo, mas acabou recusando todos os chamados da emissora, por conta de sua rotina que era bastante puxada.

“Para mim, seria difícil, naquela época, fazer novela. É muita dedicação mesmo”, afirmou ela. Logo depois, Katiuscia Canoro relembrou um detalhe do Zorra Total que ela questionava na época. “O que eu não gostava era saber que eu ia ficar presa naquilo [mesmo quadro]".

"Não conseguia sair muito. Era uma visão um pouco limitada do que a gente pode fazer no humor”, afirmou ela, que ainda completou: “Eles subestimavam muito o público. Se dessem mais abertura, mais liberdade, a gente poderia oferecer outras coisas. É complicado, porque a empresa acha que isso não vai dar dinheiro, então...", relembrou.

EU TO PAGANDO!

Com o tempo, Katiuscia se consolidou como uma das maiores comediantes do país. Sua atuação com a personagem Lady Kate, foi o que a impulsionou para o grande público. No programa humorístico Zorra Total.

Lady Kate era uma socialite que fazia de tudo para ser aceita pela alta sociedade. Não é por acaso que um dos seus bordões era: 'grana eu tenho, só me falta o gramuor'. Uma brincadeira com a personagem que, apesar de ser rica, não tinha elegância para ser aceita pela elite.

Katiuscia Canoro ganhou destaque do público com a personagem Lady Kate/ Foto: Divulgação/ Globo

DO HUMOR À TRISTEZA

Não é só de humor que a carreira de Katiscia Canoro é marcada, a atriz ficou responsável por dar voz da personagem Tristeza no filme Divertida Mente no Brasil. O desempenho da atriz chamou atenção e a transformação vocal foi tamanha que muitos não a reconheceram neste trabalho.

Leia mais em:Katiuscia Canoro revela qual era seu salário ao entrar no Zorra Total

FIQUE POR DENTRO DAS ÚLTIMAS NOTÍCIAS ACOMPANHANDO O INSTAGRAM DA CARAS BRASIL: