Kate Winslet revela situação constrangedora em gravação de novo fime

Kate Winslet revelou que enfrentou uma situação constrangedora enquanto filmava uma cena em que aparece de biquíni em seu novo filme

Kate Winslet revelou que passou por uma situação constrangedora durante as filmagens de seu novo filme. A atriz é a protagonista de Lee, cinebiografia da lendária fotógrafa e correspondente de guerra Elizabeth 'Lee' Miller.

"Há um trecho em que Lee está sentada em um banco de biquíni... E um dos membros da equipe apareceu entre as tomadas e disse: 'Você pode querer sentar mais ereta'. Então você não consegue ver minhas dobras da barriga? De jeito nenhum! Foi proposital, sabe?", disse ela em entrevista à Harper's Bazaar.

A atriz vencedora do Oscar contou que parou de se exercitar para ficar com um corpo mais real e que não se importa nem um pouco com isso. "O oposto. Tenho orgulho disso porque é a minha vida estampada no meu rosto, e isso importa. Não me imagino escondendo isso”.

Aos 48 anos, Kate Winslet sempre defende o amor-próprio e a autoaceitação. “Eu realmente sinto um grande alívio que as mulheres estejam se aceitando muito mais e se recusando a serem julgadas. Porque não conheço nenhuma contemporânea minha que tenha crescido vendo a mãe se olhando no espelho e dizendo: ‘Estou bonita!'. Minha mãe nunca fez isso, era sempre: ‘Meu Deus, acho que não consigo usar isso, pareço hippie, minha bunda parece grande?'. Perdemos tanto tempo nos rebaixando e nunca mais farei isso”, concluiu.

Cena icônica de Titanic

A atriz Kate Winslet voltou a falar sobre os bastidores do clássico filme Titanic, uma das produções mais famosas de sua carreira. Em recente entrevista ao The Hollywood Reporter, a eterna Rose chocou ao revelar mais detalhes sobre a icônica cena de beijo entre ela e Leonardo DiCaprio na ponta do navio.

Segundo a vencedora do Oscar, as gravações da cena foram super bagunçadas e longe do clima romântico que aparentou no filme. Ao falar sobre os bastidores, ela elogiou seu amigo Leo. "Meu Deus, ele é um verdadeiro romântico, não é? Não é à toa que toda jovem do mundo queria ser beijada por Leonardo DiCaprio. [Só que] não foi tudo isso que dizem", revelou Winslet.

A atriz então explicou o motivo pelo qual a cena foi caótica por trás das câmeras. "Continuávamos fazendo esse beijo, e eu estava com muita maquiagem clara e tinha que fazer verificações de maquiagem — em ambos, entre as tomadas — e eu acabava parecendo que tinha chupado uma barra de chocolate caramelo após cada tomada porque a maquiagem dele saía em mim", detalhou ela.