Kate Winslet chora ao lembrar de gordofobia no início da carreira

Em entrevista concedida ao programa 60 Minutes, a atriz Kate Winslet se emocionou ao relembrar os comentários gordofóbicos que recebeu no início da carreira. Na conversa exibida no último domingo, 1º, a estrela de Titanic falou sobre as críticas sobre a aparência e como isso a afetou emocionalmente, chegando a ser ridicularizada publicamente por seu peso.

Winslet mencionou momentos difíceis, entre os quais, um episódio com um entrevistador que comentou que ela parecia ter sido “derretida e despejada” em um vestido de tapete vermelho. “Foi absolutamente horrível. Que tipo de pessoa faz algo assim com uma jovem atriz que está apenas tentando se encontrar?”, disse, aos prantos.

Questionada se já havia confrontado críticos pessoalmente, Kate confirmou: “Eu os enfrentei. Eu disse: ‘Espero que isso assombre você’. Foi um momento incrível. Foi um grande momento, porque não era apenas por mim. Era por todas as pessoas que foram submetidas a esse nível de assédio. Foi horrível. Realmente muito ruim”.

Em outro trecho, a estrela de Mare of Easttown disse que a perseguição pela aparência começou cedo. A artista citou uma fala cruel de um professor de teatro durante sua adolescência. “[Ele disse] ‘Agora, ouça, Kate. Estou te dizendo, querida, se você continuar com essa aparência, vai ter que se contentar com os papéis de garota gorda’. Eu nem sequer era gorda!”, disparou.

Esses episódios, no entanto, despertaram em Kate uma determinação para provar que todos estavam errados sobre ela. “Isso me fez pensar: ‘Eu vou provar para vocês — só que em silêncio'”, disse.

Por fim, a atriz também criticou os padrões de beleza impostos por Hollywood, especialmente a narrativa que exalta mulheres por exibirem sinais de envelhecimento ou por não usarem maquiagem em seus papéis. “As pessoas dizem: ‘Ah, você foi tão corajosa neste papel. Não usou maquiagem’ ou ‘Você mostrou suas rugas’. Nós falamos isso para os homens? ‘Ah, você foi tão corajoso neste papel. Você deixou crescer uma barba?’ Não. Nós não falamos”, indignou-se

Atualmente, Winslet afirma que prefere não se preocupar com críticas. “É cansativo demais se importar com isso”, afirmou.

Assista, abaixo, ao trecho da entrevista de Kate:

Kate Winslet says a drama teacher once told her: “Darling, if you're going to look like this, you'll have to settle for the fat girl parts.” In response to the insult, Winslet recalls thinking, “I’ll show you.” https://t.co/4xXXX02BOgpic.twitter.com/RVYB6tqd1u