De férias, Junior compartilha momentos com a esposa e filhos: 'Família linda'

O cantor e músico Junior Lima encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar alguns cliques raros ao lado de sua família

O cantor e músico Junior encantou os seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 15, ao compartilhar alguns cliques raros ao lado de sua família. Em seu perfil oficial no Instagram, o artista mostrou momentos de suas férias em família com a esposa, a designer de joias Monica Benini, e os filhos do casal, Otto e Lara.

Na imagem compartilhada, o artista aparece relaxando em meio a natureza na companhia da família. Já na parte dos comentários, os internautas deixaram elogios. "Que delícia de fotos!! Recarregando as energias", disse uma. "Família linda", comentou outra. "Que família mais linda!!!! Amo demais !!!", declarou mais uma. "Criando memórias com a família!!! Lindos!!!", opinou outra pessoa.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por JUNIOR (@junior_oficial)

Por que Junior não mostra os rostos dos filhos?

O cantor e músico Junior contou sobre a decisão de preservar a imagem dos filhos, Otto e Lara, frutos do casamento com Monica Benini. Ele contou que não gosta de mostrar os rostos dos herdeiros para que eles possam ter uma vida mais normal que for possível. Porém, ele garantiu que os herdeiros sabem que nasceram em uma família famosa.

"Como a gente teve essa coisa de sensação de invasão [de ser exposto] desde muito cedo na vida, gerou na gente um reflexo do que a gente [nele e na irmã, Sandy] viveu junto mesmo. Eu sinto que, poxa, não precisa. Eu já tenho o meu trabalho e ele não tem nada a ver com isso. Deixa o moleque. Se ele puder ter a sensação de normalidade o máximo possível, eu acho mais legal se eu puder proporcionar isso para eles. Já não é uma vida normal, né? O pai é famoso, mamãe também é famosa, Dinda, Dindo, os avós…”, contou ele.

