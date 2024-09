Juliette Freire desabafa após família ter sonho frustrado. Entenda!

Juliette Freire fez um desabafo em suas redes sociais após não conseguir realizar o sonho de sua mãe pela segunda vez. Entenda!

Em suas redes sociais, Juliette Freire sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 30 milhões de seguidores. Porém, desta vez a famosa usou a web para fazer um desabafo.

Em seu Instagram Stories, a ex-BBB lamentou o fato de sua mãe Fátima Freire e seu irmão Washington Feitosa terem o visto americano negado pela segunda vez. Na primeira vez, Fátima não mencionou que era mãe da influenciadora. "Ela levou um comprovante de um salário mínimo e teve o visto negado", explicou Juliette.

Agora, Fátima afirmou que a filha é quem pagaria pela viagem. Porém, a documentação foi negada com a justificativa de que havia dúvidas se ela retornaria para o Brasil. Juliette ainda afirmou que o sonho de Fátima é conhecer os parques da Disney, que ficam em Orlando, nos Estados Unidos.

"O sonho de mainha é conhecer a Disney, todo dia ela fala disso. Ela adora desenhos, filmes, e todo santo dia fala que vai para a Disney", disse Juliette, que afirmou que continuará tentando realizar o sonho da família.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Postando Famosos (@postandofamosos)

Tratamento

A cantora e influenciadora digital Juliette usou seu perfil no Instagram para falar sobre um tratamento que iniciou recentemente. Ela explicou que, após os exames, descobriu que seus níveis de testosterona estavam abaixo do normal e, por isso, decidiu, em conjunto com seu médico, repô-los com medicamentos. No entanto, alertou que cada pessoa é única e que a alternativa pode não funcionar para todo mundo.

"Estou compartilhando mais do meu dia a dia e sempre posto sobre os meus manipulados e a testosterona que aplico. No entanto, eu gostaria que vocês entendessem que cada pessoa é única. Suas necessidades podem ser diferentes das minhas e vice-versa", iniciou ela.

"O uso da testosterona é algo que alguns médicos aprovam, outros não. Eu fiz exames, minha testosterona estava em 3, o que é muito baixo. O meu médico endocrinologista é a favor, a gente vai fazer esse uso durante um período curto e em uma dosagem mínima", continuou.

Em seguida, a ex-BBB alertou: "Então, no meu caso, ok, mas tem gente que não precisa, que não deve -- por exemplo, tem hormônios que eu não posso nem ver por conta das minhas questões hereditárias. Enfim, então prestem atenção", prosseguiu.

"Eu não vou deixar de compartilhar a minha rotina e a minha vida, mas vocês precisam ter o cuidado de entender o que é adequado para vocês e o que não é. Cada pessoa é única e cada realidade é única. Então, prestem atenção."