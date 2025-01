Juliano Floss radicaliza ao mudar o visual. Veja!

Em suas redes sociais, Juliano Floss mostrou a transformação radical que fez em seu visual e recebeu elogios dos seguidores

Em suas redes sociais, Juliano Floss sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de quatro milhões de seguidores.

Nesta quinta-feira, 30, o artista surpreendeu os internautas ao mostrar uma transformação que fez em seu visual.

O famoso cortou o cabelo bem curtinho e abandonou o loiro, assumindo um tom mais rosado nos fios. "Botei para lavar", brincou ele na legenda, ao publicar o vídeo da transformação em sua conta no Instagram.

Rapidamente, a publicação recebeu mais de 20 mil curtidas e milhares de comentários. "Mandou muito", disse um internauta. "Finalmente meu Deus", celebrou outra. "Ficou gato demais", elogiou uma terceira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JULIANO FLOSS LUCATEL (@julianofloss)

Encontro especial

O influenciador Juliano Floss usou as redes sociais para compartilhar um momento em família. Nos stories do Instagram, ele mostrou o encontro do pai com sua namorada, a cantora Marina Sena.

Na rede social, ele publicou uma foto de Rubens Floss ao lado da artista. "Minhas vidas", escreveu ele. Em outro vídeo, contou que seu pai preparou uma surpresa para a nora e apareceu vestindo uma camiseta que a homenageia.

"Hoje o sogro está equipado. Vem cá, sogrão. O que você tem a dizer sobre isso?", brincou ele. "Emocionante", devolveu Rubinho, como é conhecido pelos fãs.

Recentemente, Marina Sena foi a convidada de Tata Werneck no programa Lady Night, exibido pelo Multishow, e falou sobre sua relação com o namorado. "Juliano Floss é o melhor s*** da sua vida?", quis saber Tata. A artista respondeu que sim um pouco hesitante e em seguida completou sua resposta. "Não tem um melhor… Assim, tem os que não prestam. Mas está entre os melhores", afirmou.

O ex-participante da 'Dança dos Famosos' comentou sobre a diferença de idade do casal. Em um vídeo descontraído publicado no Instagram do influenciador Bomtalvão, Juliano fez questão de frisar que não se importa com comentários negativos em cima de seu relacionamento com Marina. "Eu quero é que se f*da", declarou ele.

Leia também: Marina Sena recebe 'mão boba' de Juliano Floss durante passeio na praia