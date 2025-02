Márcia Sensitiva faz procedimento cirúrgico e revela qual foi o diagnóstico

A astróloga Márcia Sensitiva revelou que está na unidade semi-intensiva de um hospital após ser internada para realizar um procedimento cirúrgico

A astróloga Márcia Fernandes, conhecida como Márcia Sensitiva, foi internada no final da última semana para passar por um procedimento cirúrgico no hospital. Neste domingo, 23, ela revelou a internação para seus fãs por meio de um vídeo e já aproveitou para revelar o diagnóstico.

Sensitiva contou que foi diagnosticada com dois aneurismas, um deles cresceu e ela precisou operar. Com isso, ela realizou o procedimento cirúrgico por meio do acesso por uma veia na perna que foi até sua cabeça. Os médicos removeram o aneurisma e ela está bem.

Márcia mostrou que está unidade semi-intensiva e receberá alta hospitalar em breve. "Estou aqui cheia de fio, em uma semi-intensiva. Vocês lembram que eu tinha 2 aneurismas? Um cresceu muito, de 0,5 a 0,7, sendo assim tem que operar. Dor nenhuma, injeções, pressão baixa e só. Vim dizer para vocês que está tudo bem e que a gente não pode fazer drama das coisas. Eu não tive um dia de triste. Eu estou feliz da vida. Quero agradecer a todo mundo. Estou no hospital, mas já estou logo logo de saída”, afirmou ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcia Fernandes (@marciasensitiva)

Márcia Sensitiva já previu como será sua morte

Em 2022, Márcia Sensitiva contou que já sabe como vai morrer. Em participação no PodDelas, a vidente contou que recebeu um aviso de como será sua passagem para o mundo espiritual.

Ela contou que tinha acabado de descobrir os aneurismas e que não iria morrer por causa disso. “Eu passei mal, tive um esquecimento faz dois meses, eu esqueci que estava na casa do meu filho e tinha passado na cancela. Fui para o hospital e meu médico me internou para fazer uma ressonância. Eu sabia que ia dar bode. Sabe com o que eu estou? Um aneurisma cerebral. Você está me vendo triste? Não! Não vai acontecer nada comigo. Daqui dois meses, eu vou ver. Se estiver maior, corta. Eu não vou morrer de aneurisma. Vou morrer envenenada com remédio. Eu já fiquei internada com tanto calmante que eu tomada. Eu vou morrer por causa do digestivo”, disse ela.