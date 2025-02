BBB 25: Vitória, Vilma e Diogo estão no sexto paredão

O sexto paredão do BBB 25, da Globo, foi formado na noite deste domingo, 23, e é disputado por Vitória Strada, Vilma e Diogo Almeida

Na noite deste domingo, 23, os brothers e sister formaram o sexto paredão do BBB 25, da Globo. A berlinda é disputada por Vitória Strada, Vilma e Diogo Almeida e um deles vai sair do jogo na terça-feira, 25.

A noite já começou com Diogo Almeida e Thamiris emparedados pelo Big Fone de sábado. Porém, Camilla tinha o Poder Curinga do Sim ou Não, com o qual podia tirar alguém que estava no paredão pelo Big Fone e colocar outra pessoa na berlinda. Ela escolheu tirar a irmã, Thamiris, e colocar Dona Vilma, que é a mãe de Diogo.

Na sequência, o Anjo Guilherme imunizou a sogra Delma. “É meu alicerce lá fora e é minha força aqui. Ela tem um útero que é um pincel e fez a coisa mais bonita que é a minha esposa”, disse ele.

Então, o líder João Pedro indicou Vitória Strada. “Ela já esperava que eu ia colocar ela. Eu vejo o jogo dela e as atitudes dela aqui na casa. Ela não é uma jogadora de opinião, ela é maria vai com as outras. Eu não concordo com o jogo dela”, afirmou.

A mais votada da noite foi Camilla, que teve 7 votos. Por fim, Diogo, Camilla e Vilma disputaram a prova bate-volta, que é de sorte, e Camilla escapou da berlinda.

Saiba quem votou em quem:

Delma votou em Camilla

Maike votou em Aline

Gracyanne votou em Renata

Guilherme votou em Camilla

Renata votou em Camilla

Eva votou em Camilla

João Gabriel votou em Aline

Vilma votou em Camilla

Vitória votou em Maike

Diogo votou em Camilla

Daniele votou em Maike

Aline votou em Maike

Camilla votou em Renata

Diego votou em Camilla

Vinicius votou em Maike

Thamiris votou em Renata

