Filha de Cauã Reymond rouba a cena em nova foto: ‘Está uma mocinha’

Fãs do ator Cauã Reymond ficam chocados com o quanto a filha dele, Sofia, já cresceu e fazem comentários em nova foto da pré-adolescente

O ator Cauã Reymond aproveitou a tarde deste domingo, 23, ao lado de sua filha, Sofia, de 12 anos, fruto do antigo relacionamento com a atriz Grazi Massafera. Ele e a herdeira foram acompanhar uma partida de tênis em um torneio no Rio de Janeiro.

No evento, os dois fizeram uma foto juntos enquanto faziam biquinho na hora do clique. Ele compartilhou o post nas redes sociais e os fãs ficaram impressionados com o tamanho da pré-adolescente.

Vários internautas elogiaram Sofia e se surpreenderam com o quanto ela cresceu nos últimos tempos. “Gente, quanto tempo eu dormi? Que linda”, disse um seguidor. “Ela está uma mocinha”, comentou outro. “Enorme”, comentou mais um.

Cauã Reymond se declara para a filha, Sofia: "Cada dia mais"

Nesta terça-feira, 7, Cauã Reymond usou as redes sociais para se declarar para a filha, Sofia, de 12 anos, fruto do antigo relacionamento com Grazi Massafera. Nos stories do Instagram, o ator compartilhou um registro da herdeira ao ar livre, curtindo um cenário paradisíaco. "Cada dia mais bonita", declarou Cauã na legenda da publicação.

Em entrevista recente ao jornal Extra, Cauã revelou detalhes sobre seu relacionamento com a herdeira na adolescência e garantiu que não é ciumento. "Alguém falou que eu seria um pai ciumento, mas não sou. Quero que minha filha traga o namorado ou a namorada para casa e se sinta confortável, sem achar que o pai é chato", disse o ator. "Atualmente é a fase que eu tô mais próximo dela. Com ela chegando à adolescência, nosso diálogo agora é muito claro. Sinto que nossas conversas estão cada vez mais maduras e, ao mesmo tempo, divertidas", detalhou.

Grazi Massafera também compartilhou registros com a filha recentemente. Em seu perfil oficial no Instagram, Grazi abriu um álbum de fotos e vídeos de momentos especiais vividos durante o Réveillon em Carneiros, em Pernambuco. Veja!

