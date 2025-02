Médico Drauzio Varella fala da doença que afetou Lexa na gravidez: 'Grave'

Dr. Drauzio Varella explica a pré-eclâmpsia e a síndrome HELLP, condição grave que levou Lexa ao parto prematuro e que a fez perder a filha recém-nascida

O médico Dr. Drauzio Varella explicou detalhes sobre a pré-eclâmpsia e a síndrome de HELLP, condições que afetaram a cantora Lexa na gestação da primeira filha, Sofia - que faleceu depois do parto prematuro. Em reportagem do programa Fantástico, da Globo, o doutor contou o que é a doença e a importância do pré-natal na gravidez.

Dr. Varella explicou sobre a pré-eclâmpsia. " A pré-eclâmpsia é uma condição grave. Uma das manifestações é o aumento da pressão arterial, mas também pode atacar rins, fígado e até o cérebro ”, afirmou ele. Lexa foi internada com 24 semanas de gestação e ficou internada por 17 dias.

Além da pré-eclâmpsia, Lexa teve outra condição grave. "Lexa teve a síndrome Hellp. É uma sigla em inglês. O H significa hemólise - uma destruição dos glóbulos vermelhos dentro dos vasos. O EL é de elevação das enzimas hepáticas, um sinal de que o fígado está em sofrimento. E o LP é queda do número de plaquetas, o que pode levar a hemorragias. É uma forma grave da pré-eclâmpsia. E a gestante passa a correr risco de perder a vida ”, afirmou ele.

A doença que a cantora é uma das principais causas de morte de gestantes no Brasil, conforme o Ministério da Saúde. A reportagem ainda informou que não existe um protocolo de tratamento que funcione para todas as mulheres com pré-eclâmpsia. Por isso, as mulheres devem seguir o acompanhamento médico recomendado durante o pré-natal para diagnosticar os problemas de forma precoce e agir rapidamente.

A pré-eclâmpsia precoce é uma forma mais agressiva, mas é rara. A única cura para este problema na gestação é o parto. " Os principais fatores de risco da pré-eclâmpsia são: obesidade, pressão alta, diabetes, doenças autoimunes e gestação de gêmeos . Algumas paciente não apresentam nenhum fato de risco que possa ser identificado em um primeiro momento. Por isso, o acompanhamento médico é fundamental”, afirmou Varella.

E o médico ainda completou: "Assim que souber que está grávida, comece o pré-natal. O Ministério da Saúde recomenda pelo menos seis consultas no decorrer dos 9 meses. Identificar os problemas assim que eles aparecem é a única forma de garantir um final feliz para a mãe e o bebê ”.

Lexa revela sintomas que teve na reta final da gestação

A cantora Lexa revelou novos detalhes da reta final da gestação de sua primeira filha, Sofia, fruto do noivado com Ricardo Vianna. A bebê morreu apenas 3 dias após o parto prematuro em decorrência da pré-eclâmpsia. Em entrevista no Fantástico, a estrela relembrou os sintomas que teve antes de recorrer ao parto cesariana para interromper a doença grave.

“Eu sentia uma dor de estômago muito forte, dor de cabeça que não passada, a mão fechava mais. O fígado começou a entrar em falência”, disse ela.

A artista contou que fez o pré-natal corretamente e que a pressão alterada foi diagnosticada por sua médica, que a internou rapidamente. "Segui um pré-natal à risca. Meus exames estavam todos ok, mas a pressão dava 12 por 8, 13 por alguma coisa, e isso incomodava a minha médica. Fiz o exame e deu grande chance para pré-eclampsia. Ela falou: eu não vou te deixar em casa, não, mesmo você se sentindo bem. Eu estava me sentindo bem", relembrou.

