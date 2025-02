Lexa conta os sintomas que a levaram ao parto prematuro: ‘Fígado em falência’

A cantora Lexa relembra os sintomas da pré-eclâmpsia grave que a fizeram ter o parto prematuro na gravidez da primeira filha, que não resistiu e morreu

A cantora Lexa revelou novos detalhes da reta final da gestação de sua primeira filha, Sofia, fruto do noivado com Ricardo Vianna. A bebê morreu apenas 3 dias após o parto prematuro em decorrência da pré-eclâmpsia. Em entrevista no Fantástico, a estrela relembrou os sintomas que teve antes de recorrer ao parto cesariana para interromper a doença grave.

“Eu sentia uma dor de estômago muito forte, dor de cabeça que não passada, a mão fechava mais. O fígado começou a entrar em falência”, disse ela.

A artista contou que fez o pré-natal corretamente e que a pressão alterada foi diagnosticada por sua médica, que a internou rapidamente. "Segui um pré-natal à risca. Meus exames estavam todos ok, mas a pressão dava 12 por 8, 13 por alguma coisa, e isso incomodava a minha médica. Fiz o exame e deu grande chance para pré-eclampsia. Ela falou: eu não vou te deixar em casa, não, mesmo você se sentindo bem. Eu estava me sentindo bem", relembrou.

Lexa foi internada com a pressão alterada aos seis meses de gestação e ficou internada por 17 dias, já que ela sabia que quanto mais tempo conseguisse segurar a gravidez, a filha teria mais chance. No entanto, a bebê morreu e a família enfrenta a dor do luto. "Eu fiz tudo que eu podia. Às vezes a gente quer se culpar. Não tinha mais o que eu fazer. Eu estou vivendo a minha dor e ela é grande. é um processo. Eu preciso juntar meus cacos, meu quebra-cabeças sem peças. O final não é do jeito que eu queria. A gente não tem controle sobre o amanhã mesmo”, desabafou.

Lexa falou sobre seu aniversário de 30 anos

A cantora Lexa completa 30 anos neste sábado, 22, e usou as redes sociais para compartilhar uma reflexão. Em uma mensagem publicada em seu perfil, ela agradeceu o apoio dos fãs e falou sobre o amor pela filha, Sofia, fruto do noivado com o ator Ricardo Vianna. A pequena faleceu em decorrência do parto prematuro com pouco mais de 6 meses de gestação.

Na publicação, ela escreveu: "Em meio às lágrimas, venho agradecer todas as mensagens de amor. Hoje, dia 22, é meu aniversário de 30 anos. Nossa, eu vivi muuuuitas coisas até aqui e venho louvar a Deus pela oportunidade mais importante... Ter conhecido o maior amor da minha vida, a minha filha Sofia. Obrigado, senhor pela vida de cada um de vocês que estão aqui torcendo por mim, pela minha família maravilhosa e pela minha vida...".

