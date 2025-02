Surfista Flávio Nakagima exibe vídeo de criminosos em sua casa

Casa do surfista Flávio Nakagima na Praia Grande, litoral de São Paulo, é invadida por criminosos e ele exibe o vídeo da câmera de segurança

O surfista Flávio Nakagima surpreendeu ao contar que sua casa em Praia Grande, no litoral de São Paulo, foi invadida por criminosos. O local foi alvo de um roubo por algumas pessoas que entraram na propriedade e foram flagradas pelas câmeras de segurança.

Nas redes sociais, ele mostrou o vídeo da ação dos criminosos. Eles invadiram a casa na quinta-feira, 20, no meio da tarde, por volta das 15h30. O atleta não estava no local porque estava viajando para participar do campeonato Taça Brasil de Surf no Ceará.

“Acabaram de assaltar minha casa. Vão ficar famosos e presos. Bando de verme que quer atrasar o lado dos outros”, informou na legenda do vídeo.

A polícia já iniciou as investigações. Os criminosos levaram óculos de sol, perfumes, mochilas, fone de ouvido, computador e rádio.

Quem é Flávio Nakagima?

Flávio Nakagima é surfista profissional. Ele tem 38 anos e também já participou do reality show De Férias com o Ex, de 2019. O atleta também esteve no programa Ilha Record e foi o campeão de 2022.

Rafa Brites é assalta em São Paulo

A apresentadora Rafa Brites viveu um momento tenso na cidade de São Paulo nesta terça-feira, 18. Em uma publicação nas redes sociais, ela contou que foi alvo de um assalto à mão armada enquanto estava com sua mãe e sua irmã e teve o celular roubado.

"Estava hoje com a minha mãe e com a minha irmã em São Paulo e fui assaltada a mão armada. Está tudo bem! Só avisando que caso entrarem em contato não sou eu", alertou ela.

Felipe Andreoli, marido da jornalista, também se manifestou nas redes sociais. "Estou chegando aqui no Rio, tinha acabado de falar com a Rafa no telefone, um segundo depois ela foi assaltada. Quero deixar registrado aqui que qualquer pessoa que receber qualquer tipo de contato da Rafa, não responde. Foi na Vila Madalena, ela estava saindo do prédio com a família", iniciou ele.

"São Paulo está assim. É o bingo, é a sorte. Você vai ser assaltado ou não, vai tomar um tiro ou não por causa de um celular. Graças a Deus, com elas foi só o assalto. Levaram o celular, levaram algumas coisas, mas está tudo bem. Só deixar registrado que se você receber qualquer tipo de contato da Rafa via redes sociais ou WhatsApp, não responde que está na mão de vagabundo. Essa é a cidade que a gente vive, infelizmente", lamentou.