Juliano Floss mostra mania de Marina Sena: 'Só namora pra me espremer'

Em mais um registro sobre o namoro com Marina Sena, o influenciador Juliano Floss mostrou qual é o "passatempo" da cantora junto dele

Após assumir o namoro com Marina Sena, Juliano Floss tem exibido registros ao lado da namorada e divertiu seguidores, nesta sexta-feira (19), ao mostrar a mania que ela tem: a de espremer os cravos do dançarino. No vídeo, o influencer se diverte ao ofercer outros passatempos mais comuns para realizar ao lado da cantora, no entanto, todos recusados por ela.

"Ela só quer saber dos meus cravos... Que graça tem se não pode espremer? Amar, beijar, fazer amor, trocar ideias, aprender e evoluir ", disse Juliano enquanto fugia pela casa de Marina. "Não tem nenhuma graça namorar sem espremer!", disparou a artista como resposta. Para fingir que estava revoltada, Marina ainda trancou o namorado para fora do quarto.

Em seguida, Juliano brincou dizendo que Marina apenas o namorava para poder espremer os cravos dele. Marina ainda insistiu seguindo o namorado e implorando para ele: "Por favor, por favor", suplicou a cantora, deitando-se no chão. A atitude bem-humorada da artista fez com que, por fim, o influenciador deixasse ela realizar o "procedimento estético".

Juliano se declara para Marina

Ainda que rumores sobre o relacionamento de Marina Sena e Juliano Floss fosse especulado há algum tempo, o casal assumiu o romance neste mês, durante uma viagem romântica que ainda está em andamento.

Os pombinhos estão curtindo as altas temperaturas do verão europeu. Por lá, Juliano aproveitou um momento descontraído com a namorada para se declarar a ela:

"Eu entendo que cada um é um indivíduo, mas quando você acha alguém igual a você, onde tudo fica mais colorido e você consegue romantizar a vida de novo, é legal ser um par. Faz sentido estar a dois. Eu sei que a gente não deve querer depender disso porque é foda, o ser humano é foda, o ser humano machuca muito. Mas eu queria muito que você quisesse ficar a dois comigo pra sempre", disse ele.