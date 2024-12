Juliana Luziê revela conselho de seguidora no início da carreira: 'Arrepiada só de lembrar'

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, Juliana Luziê analisa trajetória como influenciadora digital e confessa conselho que recebeu de uma seguidora

Com mais de 1 milhão de seguidores só no Instagram, a influenciadora digital Juliana Luziê bomba nas redes sociais, sendo referência para muitas pessoas - mas apesar da trajetória de sucesso, ela relembra que nem sempre sua jornada foi fácil, em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, ela fala sobre trabalho com as redes sociais e revela conselho que recebeu no início da carreira: "Fico arrepiada só de lembrar".

Antes de se tornar influenciadora digital, Juliana Luziê trabalhava como fotógrafa e menciona que suas colegas a encorajavam para seguir carreira na internet. Seguindo o conselho, ela começou a gravar seu conteúdo, mas relembra que se entendeu na profissão com o tempo, quando recebeu um conselho de uma seguidora.

"O momento que eu entendi que eu era influenciadora, de verdade, foi quando eu recebi um e-mail de uma seguidora e falou assim: 'Eu acabei de perder meu filho e a única pessoa que me faz sorrir é você. Nunca pare de criar conteúdo'. Toda vez que eu falo sobre essa história, eu me emociono, fico arrepiada só de lembrar disso", revela.

Depois dessa mensagem da seguidora, Juliana Luziê afirma que busca sempre levar alegria e inspirar quem a acompanha nas redes sociais. A influenciadora digital analisa que o trabalho com redes sociais é importante neste quesito.

"Às vezes a gente não acha que é tão importante assim. A gente está na internet e acha que é uma coisa fútil, mas um sorriso meu alegra uma pessoa. Eu acho que foi nesse momento que eu percebi [que era influenciadora]", relembra.

"Ai que eu entendi o meu propósito, eu sou uma pessoa muito feliz, muita alegre e só dela falar que um sorriso meu, a minha alegria, mudava o dia dela. Pronto! Já me ganhou e eu não parei mais", finaliza a influenciadora digital Juliana Luziê.

