Julia Foti fala sobre viver Adriane Galisteu na série Senna: 'Mexeu muito comigo'

Em entrevista à TV CARAS, Julia Foti fala sobre Adriane Galisteu e revela bastidores de teste para conquistar papel

Julia Foti (31) interpreta Adriane Galisteu (51) em Senna, já disponível na Netflix. A série conta a história do Piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna (1960-1994) e traz parte dos relacionamentos amorosos do ídolo brasileiro com figuras importantes da mídia. Para viver a personagem viva, a atriz assinou um documento no escuro.

Em entrevista à TV CARAS, a estrela revela bastidores do processo para fazer o papel, fala da apresentadora da Record e se emociona ao relatar o carinho do público com a exibição da produção no serviço de streaming global.

"Quando surgiu o primeiro teste, eles falaram: 'Olha, estamos precisando que você assine para um possível teste, mas não podemos falar o nome'. Desde o primeiro contato eu falei, 'é a Galisteu, quero fazer, eu vou fazer e sei que tenho possibilidade. A aparência, tenho pontos marcantes legais que lembram, a altura não é um ponto deles'", recorda.

Foti já conhecia a história de Galisteu através do que foi mostrado pela imprensa em destaques de jornais e revistas. Ela quis passar veracidade na sua interpretação como a última namorada de Ayrton. "Eu conheço muito a história dela de antes, então eu me empenhei em fazer [esse trabalho] e que bom que deu certo", conta.

A atriz relembra sua trajetória nas artes em busca de uma personagem de destaque. Ganhar o papel da apresentadora na série, por mais que o tempo de tela tenha sido mínimo, fez com que a jovem caísse nas graças do público por ser uma trama marcante.

"São muitos anos tentando fazer grandes trabalhos e como o esporte é muito atrelado à minha vida e minha família, representar o Ayrton Senna é uma emoção muito grande. Participar desse projeto já é muito incrível e ter um respaldo da galera tão positivo mexeu muito comigo. Estou muito feliz, muito mesmo", afirma a atriz.

