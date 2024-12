Tontom explica por que não usa sobrenome de mãe famosa: 'Não tenho vontade'

Em entrevista à Revista CARAS, Tontom explica nome artístico e fala sobre pais famosos

Tontom (18) deixou um status discreto para ganhar destaque nas paradas musicais do Brasil neste ano. Ela emplacou o hit Tontom Perigosa no top 1 viral do Spotify, o que fez aumentar a procura por shows. Filha de Heloísa Périssé (58), ela prefere não usar o sobrenome da mãe famosa.

Em entrevista à CARAS Brasil, a artista explica que seu desejo é construir uma identidade própria sem precisar se apoiar ao fato de que sua matriarca é uma atriz e humorista consolidada no mercado do audiovisual.

"Sim. Eu nasci sendo filha dos meus pais, vou ser para sempre e tenho o maior orgulho de ser filha deles. Não tenho vontade de me desvincular deles, mas sim de criar a minha própria identidade. Mas quero estar muito junto da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, da minha família", conta.

Apesar de não querer usar o sobrenome artístico da mãe, o que por si só ajudaria no impulsionamento da sua carreira de forma mais rápida, ela reconhece seus privilégios e afirma ser uma jovem com total liberdade criativa e pessoal.

Filha da atriz com o diretor Mauro Farias, ela conta que a relação com os pais sempre foi a melhor possível. Conselhos sobre as dificuldades do meio artístico e o direito de escolha sempre foram respeitados e passados com sabedoria.

"O principal conselho não foi algo que eles me disseram, mas algo que vejo na vida, que é essa liberdade que os meus pais têm de criar e de inventar. Eles sempre passaram isso para mim. Eu tenho direito de criar o que eu quiser e o que der na telha", afirma a cantora.

