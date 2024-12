Juju Salimeni desabafa sobre sua saúde após cancelar agenda: 'Precisei'

A musa fitness Juju Salimeni contou que precisou cancelar sua agenda de compromissos e foi medicada após ter sintomas de exaustão física e mental

A musa fitness Juju Salimeni usou as redes sociais para compartilhar um desabafo nesta terça-feira, 17. Em uma publicação nos stories do Instagram, ela contou que precisou cancelar sua agenda de compromissos e foi medicada após ter sintomas de exaustão física e mental.

"Hoje precisei me dar uma folga forçada. Já tenho tido sintomas de exaustão física e mental há um tempo e ontem passei mal na hora do treino, foi uma crise de pânico e ansiedade. Provavelmente estou com burnout. O meu ritmo de trabalho é insano e já vivo nessa loucura há mais de 15 anos", iniciou ela.

E continuou: "Eu não tenho férias, não tenho fim de semana, não tenho 1 dia livre que possa ficar longe das redes sociais. Me preocupo 24h por dia com os compromissos, com as postagens, com as gravações, com os conteúdos... Hoje cancelei tudo e precisei tomar medicação, mas continuo aqui preocupada porque minha agenda de trabalho está lotada até domingo."

Ainda no desabafo, ela contou que planeja reduzir os compromissos em 2025. "Vou fazer o que conseguir e no próximo ano vou diminuir esse ritmo porque se a gente não para, nós somos parados a força", declarou ela.

Desabafo de Juju Salimeni (Reprodução/Globo)

