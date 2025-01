Jovem de 20 anos ganha na loteria e toma decisão inacreditável

Jovem de 20 anos ganha valor milionário na loteria, mas toma decisão radical sobre sua vida. Saiba quais números ele jogou

O jovem James Clarkson, de 20 anos, ganhou um valor milionário na loteria de Natal do Reino Unido. No entanto, ele tomou uma decisão inacreditável sobre sua vida. O rapaz contou à imprensa local que não vai parar de trabalhar como engenheiro de gás. Inclusive, no dia em que ganhou o prêmio, ele foi trabalhar normalmente, sendo que ele trabalha consertando canos entupidos.

“Não vou parar de trabalhar, sou muito jovem”, disse ele, e completou: “Além disso, meu pai não me deixaria ficar sem trabalhar. Ele diz que tem muitos milionários por aí que ainda trabalham e você precisa de um motivo para levantar todos os dias”.

James ganhou o prêmio de 7,5 milhões de libras - cerca de R$ 55 milhões -, que era o prêmio máximo do sorteio. Ele apostou o valor de 120 libras - cerca de R$ 880 - para comprar cinco bilhetes de loteria. O jovem jogou nos números: 16, 19, 22, 24, 27 e 35 .

Ele contou que estava na casa de sua namorada quando recebeu uma mensagem dizendo que era o vencedor do prêmio principal da loteria. “Achei que estava sonhando”, afirmou ele, que disse que sua namorada não acreditou que ele venceu. Então, mais tarde, ele foi até a loteria com o pai e recebeu o valor milionário. “Acabamos comemorando mais tarde na casa da minha vó e do meu avô com um jantar e champanhe”, afirmou ele.

Até agora, Clarkson gastou parte do dinheiro com uma viagem de férias, uma bolsa de grife para a namorada e duas jaquetas de marca. Agora, ele quer pagar o financiamento da casa dos pais e comprar um carro. “Somos muito próximos e eles estiveram ali por mim. Esta vitória não é só para mim, quero ter a certeza de que todos nós vamos nos beneficiar”, disse ele.

