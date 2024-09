Ex-BBB Paulinha Leite acerta na loteria. Saiba o valor do prêmio!

A ex-BBB Paulinha Leite ganhou na loteria pelo quarto ano consecutivo e revelou o valor do prêmio em suas redes sociais. Confira!

A ex-BBB Paulinha Leite já mostrou por diversas vezes em suas redes sociais o quanto ela é sortuda. E nesta terça-feira, 10, não foi diferente.

Em sua conta no Instagram, a famosa contou que acertou na loteria pelo quarto ano consecutivo e também revelou o valor do prêmio milionário.

"É tetra, é tetra. Pelo quarto ano consecutivo, ganhei na Lotofácil da Independência, ou melhor ganhamos eu e outras 99 pessoas. Sim, fizemos os sonhados 15 pontos de novo! Total do prêmio R$2.583.261,80. É claro que tinha que ter a famosa foto segurando o bilhete porque aqui é assim", escreveu ela na publicação.

Casamento luxuoso

A ex-BBB Paulinha Leite está casada! Ela oficializou sua união com o norte-americano Dakota Ballard em uma cerimônia religiosa na igreja em Boa Vista, Roraima.

Nas redes sociais, ela mostrou os detalhes da cerimônia e da festa, que durou até o amanhecer. Na igreja, o casal escolheu uma decoração luxuosa, que contou com várias flores até no teto do local e espelhos no chão do corredor principal.

Para o grande dia, a noiva teve dois vestidos. Um deles foi no estilo clássico de princesa, com saia volumosa e muito brilho, para a cerimônia religiosa. Na festa, ela trocou o look por um vestido mais curto e com bordados de renda.

Paulinha e Dakota se conheceram por um aplicativo de relacionamentos quando ela foi estudar nos Estados Unidos. Eles assumiram o romance publicamente em 2022. O noivo é natural do Texas, nos Estados Unidos, é empresário e trabalha na área da construção civil.

Em entrevista à CARAS Brasil, ela revelou que não sonhava em se casar, e que começou a pensar na cerimônia após conhecer o marido.

"O sonho de casar, eu nunca tive. Comecei a ter depois que eu conheci meu marido, porque ele sempre quis", começou Paulinha Leite. "Ele é o mais romântico da relação, por mais que eu seja romântica, ele consegue ser mais do que eu."

Ela contou que todo o casamento foi idealizado por ela e pelo marido, incluindo os detalhes de montagem e passos da cerimônia. "Fui montando como seria junto do meu marido. É muito estranho chamar ele de marido [risos]. Eu não mudaria nada."