Jojo Todynho rebate seguidor que sugeriu que ela fizesse plástica no nariz

A estudante de direito rebateu comentário de seguidor que falou sobre sua aparência; Recentemente Jojo passou por uma série de mudanças físicas

Jojo Todynho se irritou com um seguidor que sugeriu que ela fizesse uma cirurgia plástica no nariz, após a estudante de Direito compartilhar novas fotos suas nas redes sociais, na última segunda-feira, 26. A carioca parece não ter gostado da atitude e deu uma resposta bem ácida.

A estudante de Direito publicou registros inéditos esbanjando um visual bem diferente, Jojo decidiu radicalizar novamente e surgiu com madeixas longas, lisas e escuras e declarou: "A potira voltou". Não demorou muito até que internautas aparecessem para compartilhar suas opiniões sobre o look.

Então, um deles soltou: "Se ela mexer nesse 'narizinho', ela vai ficar uma princesa". A cantora então deu a entender que não gostou da forma que a mensagem chegou até ela e rebateu: "Mexa no seu c*", rebateu a ex-fazendeira.

Jojo Todynho revela verdadeiro motivo para ter realizado cirurgia bariátrica

Em entrevista recente ao podcast 'DocShow', a artista contou o que a motivou a optar pelo procedimento. De acordo com Jojo, ela já chegou a pesar 160 quilos. "Resolvi fazer porque vi que eu já estava no meu limite. Eu estava uma 'rinoceronta'. Operei com 146 quilos", relatou a campeã de ‘A Fazenda 12’, da Record.

Ao longo do bate-papo, a famosa explicou que quando decidiu aderir a uma rotina mais fitness não tinha planos de realizar uma bariátrica. A decisão veio logo após uma viagem de Jojo Todynho para fora do país.

"Quando eu comecei a fazer treinamento, dieta, tudo direitinho, eu não tinha ainda essa perspectiva de fazer cirurgia, não. O gatilho de operar veio quando eu fui para a Disney. E aí eu fui nos brinquedos e vi que não consegui ir. Aí eu virei essa chave: 'vou fazer a cirurgia'", revelou ela.

No último mês, Jojo fez novas mudanças no corpo e realizou mais duas cirurgias: lipoescultura e abdominoplastia. Após a recuperação completa, a influenciadora digital aproveitou as férias da faculdade para diminuir os seios.