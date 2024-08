Jojo Todynho rebate críticas: ‘Eu vou ficar dentro de casa?’

A cantora Jojo Todynho surpreendeu ao responder crítica de internauta ao ir para a faculdade poucos dias após passar por cirurgia plástica

A cantora Jojo Todynho rebateu as críticas envolvendo uma atitude que teve nos últimos dias. Depois de passar pela cirurgia plástica, a artista não deixou de frequentar as aulas na faculdade de Direito. Com isso, ela foi alvo de comentários sobre a necessidade de ir para a aula presencial neste momento.

Então, ela defendeu sua atitude e priorizou sua formação. "Algumas pessoas ficaram incomodadas porque eu fui para a faculdade. Se eu fui, é porque meu médico me liberou… E outra coisa, eu vou ficar dentro de casa arrumando desculpa para não ir estudar? Meu braços estão funcionando e minhas mãos estão funcionando", disse ela.

E completou: "Não estou morta… Que loucura, gente! O povo arruma desculpa para tudo! ‘Ai, não vou para a faculdade porque estou operada’. Eu ganho falta e ainda perco matéria, porque a pessoa pode me passar o que o professor passou, mas a explicação e a gravação eu não vou ter. Você vai estar com tempo e ficará preocupada em cuidar da vida dos outros… Agora quando você tem uma ocupação e trabalho e mental, você não fica com a mente vazia, porque mente vazia é oficina do diabo".

O tamanho da nova prótese de Jojo Todynho

A cantora Jojo Todynho está em fase de recuperação após passar por nova cirurgia plástica nos últimos dias. Depois de fazer a abdominoplastia com lipoaspiração, a estrela se submeteu a um procedimento para a troca das próteses de silicone dos seios.

Agora, o médico dela, o Dr. Luiz Lima, contou qual é o tamanho da nova prótese da artista. Ele revelou que Jojo usava uma prótese de 1.050 ml em cada mama e resolveu reduzir o tamanho. Com isso, a nova prótese dela é de 600 ml em cada lado.

"Nós fizemos a mastopexia para retirar o restante do tecido que a gente havia deixado propositalmente, que era para dar o valor que nós queríamos, então fizemos a mastopexia e agora fizemos essa mastopexia retirando bastante tecido, não só gordura como glândula e trocamos o implante para um implante menor também. A ideia foi reduzir a mama. Agora, ela tem uma mama agora menor. Então a gente colocou uma prótese redonda de perfil extra-alto de 600ml. E aí nós fizemos a mastopexia, com a troca do implante para um implante menor e a fixação com uma técnica que a gente chama de sutiã interna", disse ele ao portal Leo Dias.